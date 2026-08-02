سید اسماعیل علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های پیش‌آگاهی و مدیریت تلفیقی مگس میوه مدیترانه‌ای اظهار کرد: ۶ ایستگاه پیش‌آگاهی در مناطق اسفیوردشوراب، پنبه‌زارکتی، هولار، تاکام، ساری و فرح‌آبادخیل برای رصد مستمر جمعیت این آفت فعال است.

وی با بیان اینکه شهرستان ساری بیش از ۲۵ هزار هکتار باغ دارد، افزود: استفاده از تله‌های فرمونی «تریمدلور» و جلب‌کننده‌های غذایی «بیولور» و «سراتراپ» امکان ردیابی دقیق و تصمیم‌گیری به‌موقع برای اجرای عملیات کنترلی را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: نخستین شکار مگس میوه مدیترانه‌ای در سال ۱۴۰۵، یازدهم فروردین‌ماه در ایستگاه فرح‌آبادخیل ثبت شد و تاکنون یک‌هزار و ۴۱۱ حشره در تله‌های نصب‌شده شکار و ثبت شده است.

علوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب مدیریت تلفیقی این آفت تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون عملیات ردیابی ایستگاهی و میدانی در سطح ۱۳ هزار و ۸۶ هکتار، مبارزه زراعی و بهداشتی در چهار هزار و ۷۹۰ هکتار، طعمه‌پاشی در ۴۳۹ هکتار و کاوراسپری در دو هزار و ۴۵۵ هکتار از باغ‌های شهرستان اجرا شده است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های آموزشی برای بهره‌برداران خبر داد و گفت: تاکنون دو هزار و ۳۶۲ نفر از باغداران از طریق دوره‌های آموزشی گروهی، انفرادی و فضای مجازی با روش‌های پیشگیری، ردیابی و مدیریت تلفیقی مگس میوه مدیترانه‌ای آشنا شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر نقش مشارکت باغداران در کنترل این آفت خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت باغ، جمع‌آوری و امحای میوه‌های آلوده و اجرای توصیه‌های کارشناسان، مهم‌ترین عوامل در کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای و حفاظت از تولید محصولات باغی شهرستان ساری است.