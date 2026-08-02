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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در ۱۳ هزار هکتار از باغ‌های ساری

ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در ۱۳ هزار هکتار از باغ‌های ساری

ساری- مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: عملیات ردیابی و پایش مگس میوه مدیترانه‌ای امسال در بیش از ۱۳ هزار هکتار از باغ‌های این شهرستان انجام شد.

سید اسماعیل علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های پیش‌آگاهی و مدیریت تلفیقی مگس میوه مدیترانه‌ای اظهار کرد: ۶ ایستگاه پیش‌آگاهی در مناطق اسفیوردشوراب، پنبه‌زارکتی، هولار، تاکام، ساری و فرح‌آبادخیل برای رصد مستمر جمعیت این آفت فعال است.

وی با بیان اینکه شهرستان ساری بیش از ۲۵ هزار هکتار باغ دارد، افزود: استفاده از تله‌های فرمونی «تریمدلور» و جلب‌کننده‌های غذایی «بیولور» و «سراتراپ» امکان ردیابی دقیق و تصمیم‌گیری به‌موقع برای اجرای عملیات کنترلی را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: نخستین شکار مگس میوه مدیترانه‌ای در سال ۱۴۰۵، یازدهم فروردین‌ماه در ایستگاه فرح‌آبادخیل ثبت شد و تاکنون یک‌هزار و ۴۱۱ حشره در تله‌های نصب‌شده شکار و ثبت شده است.

علوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب مدیریت تلفیقی این آفت تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون عملیات ردیابی ایستگاهی و میدانی در سطح ۱۳ هزار و ۸۶ هکتار، مبارزه زراعی و بهداشتی در چهار هزار و ۷۹۰ هکتار، طعمه‌پاشی در ۴۳۹ هکتار و کاوراسپری در دو هزار و ۴۵۵ هکتار از باغ‌های شهرستان اجرا شده است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های آموزشی برای بهره‌برداران خبر داد و گفت: تاکنون دو هزار و ۳۶۲ نفر از باغداران از طریق دوره‌های آموزشی گروهی، انفرادی و فضای مجازی با روش‌های پیشگیری، ردیابی و مدیریت تلفیقی مگس میوه مدیترانه‌ای آشنا شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر نقش مشارکت باغداران در کنترل این آفت خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت باغ، جمع‌آوری و امحای میوه‌های آلوده و اجرای توصیه‌های کارشناسان، مهم‌ترین عوامل در کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای و حفاظت از تولید محصولات باغی شهرستان ساری است.

کد مطلب 6905919

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