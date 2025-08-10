  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۳

رشد صادرات محصولات کشاورزی گلستان طی سه ماهه اول امسال

گرگان-سرپرست مدیریت حفظ نباتات گلستان از رشد قابل توجه عملکرد پست‌های قرنطینه استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت:صادرات محصولات کشاورزی با افزایش ۲۰ درصدی به بیش از ۱۹ هزار تن رسید.

ثمانه ملک‌شاهکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرنطینه گیاهی مهم‌ترین رویکرد برای پایداری صادرات محصولات کشاورزی است، گفت: اعمال قوانین و مقررات قرنطینه‌ای در فرآیند نقل و انتقال محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی، اولین و مؤثرترین روش پیشگیرانه در برابر ورود آفات و عوامل خسارت‌زای گیاهی به کشور به‌شمار می‌رود.

وی افزود: این اقدام‌ها با کمترین هزینه و تبعات زیست‌محیطی، نقش مهمی در جلوگیری از آسیب به مزارع، باغات و نیز کاهش خسارات اقتصادی ایفا می‌کند.

ملک‌شاهکویی خاطرنشان کرد: پس از بررسی و تأیید سلامت محصولات گیاهی، گواهی قرنطینه برای صادرات صادر می‌شود که از الزامات تجارت بین‌المللی در حوزه کشاورزی است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری پست‌های قرنطینه گیاهی در استان گلستان گفت: در این مدت، صادرات محصولات کشاورزی با رشد ۲۰ درصدی به بیش از ۱۹ هزار تن رسید، ترانزیت با افزایش ۹۰ درصدی به سه هزار و ۱۵۶ تن و واردات با رشد چشمگیر ۵ برابری به پنج هزار و ۶۷۹ تن رسیده است.

