به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گزدرازی بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی خرما در بوشهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۵۰ درخواست از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در سراسر کشور برای ایجاد غرفه در این نمایشگاه دریافت شده است.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها به منظور اطلاع‌رسانی مطلوب در راستای برگزاری جشنواره و نمایشگاه خرما و صنایع وابسته همراهی داشته باشند.

گزدرازی بیان کرد: در این جشنواره و نمایشگاه با عرضه فناوری‌های جدید در صنعت تولید و بسته‌بندی، روش‌های نوین برای بازاریابی و افزایش صادرات این محصول آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در جشنواره و نمایشگاه خرما استان بوشهر، می‌توان با معرفی بهینه این محصول و برنامه‌ریزی، ظرفیت صادرات را افزایش داد گفت: در این جشنواره و نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته در صنعت فرآوری و بسته‌بندی، روش‌های نوین برای بازاریابی و افزایش صادرات ارائه می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه نمایشگاه، جشنواره و میز ملی خرما با مشارکت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران صنایع فرآوری خرما از سراسر کشور در نمایشگاه بین‌المللی بوشهر برگزار می‌شود افزود: این نمایشگاه در معرفی ظرفیت خرمای استان بوشهر نقش مهمی دارد.

گزدرازی بیان کرد: بین‌المللی برگزار شدن و حضور سفرای کشورهای منطقه از برنامه‌های موردتوجه در جشنواره و نمایشگاه ملی خرما در بوشهر است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه امسال دومین جشنواره و نمایشگاه خرما و صنایع وابسته در بوشهر برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این جشنواره به شکل مناسب‌تری نسبت به سال گذشته برگزار شود.