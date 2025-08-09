ابهام در ازسرگیری صادرات نفت با خط لوله کرکوک - جیهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهار منبع آگاه در صنعت نفت عراق اعلام کردند صادرات نفت اقلیم کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان همچنان متوقف است و توافق نهایی برای ازسرگیری فعالیت آن حاصل نشده است.

این در حالی است که حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ مرداد) به خبرگزاری دولتی آی‌ان‌ای (INA) گفته بود صادرات نفت با خط لوله کرکوک - جیهان پس از دو سال وقفه، ممکن است اواخر چهارشنبه یا پنجشنبه (۱۶ مرداد) از سر گرفته شود.

وی افزود: توافقی با دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان عراق برای صادرات روزانه ۸۰ هزار بشکه از طریق شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) حاصل شده است.

خط لوله کرکوک - جیهان از سال ۲۰۲۳ تاکنون غیرفعال بوده است. این توقف پس از آن رخ داد که دیوان داوری مالی در پاریس، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان در بازه سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ محکوم کرد.

ترکیه به این حکم اعتراض کرد و پرونده دوم مربوط به دوره پس از ۲۰۱۸ همچنان باز است.

پیش از توقف فعالیت، خط لوله کرکوک - جیهان روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت عراق، ازجمله ۳۷۰ هزار بشکه نفت خام منطقه کردنشین این کشور را به پایانه جیهان در جنوب ترکیه منتقل می‌کرد.

منابع صنعتی تأکید کرده‌اند که هنوز بین بغداد و شرکت‌های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق توافقی حاصل نشده است.

این شرکت‌ها خواهان دریافت خسارت ناشی از توقف صادرات هستند و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

دو منبع از پیشرفت مذاکرات خبر داده‌اند، اما هیچ توافق رسمی اعلام نشده است.

اکنون مجریان طرح این خط لوله هنوز دستورعملی برای ازسرگیری جریان صادراتی دریافت نکرده‌اند و عراق همچنان منتظر پاسخ ترکیه است.