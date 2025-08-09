  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

فوت ۴ هزار و ۸۶۶ نفر در حوادث رانندگی ۳ ماه نخست امسال

فوت ۴ هزار و ۸۶۶ نفر در حوادث رانندگی ۳ ماه نخست امسال

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۸۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: آمارهای بهار امسال نشان می‌دهد که از کل تلفات حوادث رانندگی سه هزار و ۸۹۱ نفر مرد و ۹۷۵ نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با ۴۲۰، فارس با ۳۸۷ و کرمان با ۳۸۲ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۴۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۲ و خراسان جنوبی با ۵۵ فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند.

همچنین از کل تلفات تصادفات در بهار امسال سه هزار و ۳۰۴ نفر در محورهای برون شهری، یک هزار و ۲۱۹ نفر در مسیرهای درون شهری، ۳۱۳ نفر در مسیرهای روستایی و مابقی در سایر محورهای مواصلاتی جان خود را از دست داده‌اند.

حدود ۹۵ هزار مصدوم در تصادفات بهار ۴۰۴

در سه ماهه امسال ۹۴ هزار و ۹۳۲ مصدوم حوادث رانندگی برای تعیین آسیب و صدمات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۶۷ هزار و ۱۹۶ نفر آنان مرد و مابقی زن بوده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

خرداد، بیشترین تعداد تلفات تصادفات امسال

بر اساس آمارهای موجود از حوادث رانندگی سه ماهه نخست امسال، بیشترین تعداد تلفات با یکهزار و ۶۹۹ نفر در خرداد ماه به ثبت رسیده ضمن آنکه این رقم در مقایسه با خرداد سال قبل نیز ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

در این ماه ۳۰ هزار و ۶۲۵ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با خرداد سال قبل ۳.۸ درصد کاهش داشته است.

کد خبر 6555194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها