  1. جامعه
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

کاهش تلفات رانندگی و افزایش مصدومان در بهار امسال

کاهش تلفات رانندگی و افزایش مصدومان در بهار امسال

چهار هزار و 791 نفر در حوادث رانندگی بهار امسال جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای این سازمان در ماه‌های اخیر تلفات حوادث رانندگی در کشور با کاهش قابل توجهی مواجه بوده به نحوی که در آمار سال 90 و نیز تصادفات نوروزی سال 91 روند نزولی تلفات حوادث رانندگی به خوبی مشهود است.

کاهش کشته‌های حوادث رانندگی نشان می دهد رانندگان در رعایت قوانین و کنترل سرعت خودرو نسبت به گذشته دقت بیشتری دارند، ضمن این که اعمال قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، زمینه ساز کاهش حوادث رانندگی و تلفات شده‌ است.

بر اساس این آمار در بهار امسال استان‌های فارس با 385، تهران با 380 و خراسان رضوی با 355 فوتی بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با 32، ایلام با 34 و کهگیلویه و بویراحمد با 39 فوتی کمترین میزان تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.

در این مدت 81 هزار و 144 نفر نیز در حوادث رانندگی مصدوم و به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در خرداد امسال هزار و 714 نفر در حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که هزار و 341 نفر از آنان مرد و 373 نفر زن بودند. همچنین تعداد مصدومین حوادث رانندگی در این ماه 28 هزار و 249 نفر بوده که نسبت به خرداد سال قبل 7.1 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1666104

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