۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

۹ کشته و ۱۵ زخمی بر اثر سقوط کامیون به دره در جنوب فیلیپین

پلیس روز شنبه اعلام کرد که در پی سقوط یک کامیون کمپرسی کوچک حامل ۲۴ نفر به دره‌ای در استان سلطان کودارات در جنوب فیلیپین، ۹ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تصادف در حالی رخ داد که کامیون در حال عبور از یک پیچ سرازیری در امتداد بزرگراهی در شهر لباک بود.

به گفته پلیس، ترمز کامیون از کار افتاد و باعث شد که کامیون قبل از سقوط به دره‌ای ۲۰ فوتی، به بقایای بتنی یک پروژه جاده‌سازی برخورد کند.

کارکنان اورژانس مسافران مجروح را به بیمارستان محلی منتقل کردند که هشت نفر در بدو ورود جان باختند و یک نفر دیگر ساعاتی بعد درگذشت.

استفاده از کامیون کمپرسی برای حمل و نقل مردم در مناطق روستایی فیلیپین امری رایج است.

