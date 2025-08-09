۹ کشته و ۱۵ زخمی بر اثر سقوط کامیون به دره در جنوب فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تصادف در حالی رخ داد که کامیون در حال عبور از یک پیچ سرازیری در امتداد بزرگراهی در شهر لباک بود.

به گفته پلیس، ترمز کامیون از کار افتاد و باعث شد که کامیون قبل از سقوط به دره‌ای ۲۰ فوتی، به بقایای بتنی یک پروژه جاده‌سازی برخورد کند.

کارکنان اورژانس مسافران مجروح را به بیمارستان محلی منتقل کردند که هشت نفر در بدو ورود جان باختند و یک نفر دیگر ساعاتی بعد درگذشت.

استفاده از کامیون کمپرسی برای حمل و نقل مردم در مناطق روستایی فیلیپین امری رایج است.