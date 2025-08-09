به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی روز شنبه در جلسه شورای معادن استان آذربایجان غربی اظهار کرد: برداشت سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم طلا از معادن تکاب بدون انجام مسئولیتهای اجتماعی برای مردم منطقه، قابل قبول نیست.
وی افزود: حسابهای بانکی بهرهبرداران و شرکتهای معدنی فعال در تکاب باید در استان مستقر باشد تا منافع آن به مردم و توسعه منطقه برسد.
وی با تأکید بر ضرورت تعادلبخشی در برداشتهای معدنی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی اظهار کرد نظارت کامل بر برداشتها و بررسی مسائل در کارگروههای تخصصی ضروری است.
از سرمایهگذاران حمایت میشود
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در چارچوب قانون از سرمایهگذاران حمایت میشود، افزود: احساس میکنیم در حق مردم منطقه در حوزه حقوق معادن اجحاف شده و زیرساختهای این مناطق باید به شکل بهینه توسعه یابد.
رحمانی درباره اکتشاف در منطقه بسطام بیگ شهرستان پیرانشهر و معدن پلیمتال تکاب گفت: صرف احتمال وجود آثار باستانی نباید مانع معیشت مردم شود.
وی همچنین بر ضرورت پرداخت حقوق معادن، سرمایهگذاری در پروژههای معدنی استان و رعایت ملاحظات محیط زیستی در اکتشافات تأکید کرد و افزود: برداشتهای بیرویه از معادن شن و ماسه و بستر رودخانهها باید متوقف شود.
استاندار آذربایجان غربی نظارت مستمر بر برداشتها و اقداماتی همچون درختکاری را برای بازگرداندن تعادل اکولوژیکی ضروری دانست.
