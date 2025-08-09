  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

معادن طلای تکاب باید به توسعه زیرساخت‌ها و رفاه مردم منطقه کمک کند

معادن طلای تکاب باید به توسعه زیرساخت‌ها و رفاه مردم منطقه کمک کند

ارومیه_ استاندار آذربایجان غربی گفت: معادن طلای تکاب باید علاوه بر تولید، به توسعه زیرساخت ها و رفاه مردم منطقه نیز کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی روز شنبه در جلسه شورای معادن استان آذربایجان غربی اظهار کرد: برداشت سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم طلا از معادن تکاب بدون انجام مسئولیت‌های اجتماعی برای مردم منطقه، قابل قبول نیست.

وی افزود: حساب‌های بانکی بهره‌برداران و شرکت‌های معدنی فعال در تکاب باید در استان مستقر باشد تا منافع آن به مردم و توسعه منطقه برسد.

وی با تأکید بر ضرورت تعادل‌بخشی در برداشت‌های معدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی اظهار کرد نظارت کامل بر برداشت‌ها و بررسی مسائل در کارگروه‌های تخصصی ضروری است.

از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در چارچوب قانون از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود، افزود: احساس می‌کنیم در حق مردم منطقه در حوزه حقوق معادن اجحاف شده و زیرساخت‌های این مناطق باید به شکل بهینه توسعه یابد.

رحمانی درباره اکتشاف در منطقه بسطام بیگ شهرستان پیرانشهر و معدن پلی‌متال تکاب گفت: صرف احتمال وجود آثار باستانی نباید مانع معیشت مردم شود.

وی همچنین بر ضرورت پرداخت حقوق معادن، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی استان و رعایت ملاحظات محیط زیستی در اکتشافات تأکید کرد و افزود: برداشت‌های بی‌رویه از معادن شن و ماسه و بستر رودخانه‌ها باید متوقف شود.

استاندار آذربایجان غربی نظارت مستمر بر برداشت‌ها و اقداماتی همچون درختکاری را برای بازگرداندن تعادل اکولوژیکی ضروری دانست.

کد خبر 6555396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها