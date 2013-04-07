چکش فرآوری مواد معدنی آذربایجان غربی فعال شود/لزوم ساماندهی معادن بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه شنبه در جلسه کارگروه معدن آذربایجان غربی با ابراز تاسف از خروج طلای استخراج شده از معادن تکاب طی 6 سال گذشته، افزود: باید با احداث و راه اندازی واحدهای فرآوری در کنار واحدهای استخراج، از ازدست رفتن ارزش افزوده مواد معدنی بعد از فرآوری جلوگیری کنیم.

وی خواستار بهره مندی از تسهیلات بانکی برای احداث هر چه سریعتر واحدهای فرآوری انواع مواد معدنی با توجه به آماده واگذاری بودن شهرک سنگ آذربایجان غربی در منطقه ایواوغلی شد و اعلام کرد: بر اساس سند توسعه استان توجه به مزیت های منطقه و بهره برداری اصولی و منطقی از آنها از جمله آب، تجارت و ترانزیت، معادن، کشاورزی و ... ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تنوع و میزان مواد معدنی استان، اظهار داشت: متاسفانه بخش معدن آذربایجان غربی به تبع کشور دچار محرومیتهای تاریخی بوده که باید با برنامه ریزی و تعامل همه جانبه این ظرفیت بی بدیل را در ریل و مسیر توسعه قرار داده و ارزش افزوده ناشی از فرآوری در استان حفظ شود.

جلال زاده با بیان اینکه با توجه به وجود کلونی مواد معدنی در بخش ایواوغلی خوی، تکاب، پیرانشهر و شاهین دژ، باید کارگروه فرعی معدن در این شهرستانهای تشکیل شود، ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز باید تا 2 ماه آینده لیست طرحها و معادن مهم و قابل ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تهیه کند.

لزوم ساماندهی معادن بلاتکلیف و واگذاری آنها به افراد متخصص

وی خواستار ساماندهی و تعیین وضعیت معادن بلاتکلیف آذربایجان غربی شد و اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد غیر متخصص با توجه به آشنایی با مسیرهای معادن غنی و با ارزش اقدام به برداشت بی رویه از آنها بدون توجه به مسائل زیست محیطی و اجتماعی پیرامون معدن کرده و بعد از چند سال فعالیت محل را تبدیل به متروکه می کنند.

وی با تاکید بر استفاده عاقلانه از معادن و واگذاری آنها به کارشناسان و توجه به اهلیت آنها، عنوان کرد: باید از ابراز عدم تمدید پروانه بهره برداری و فعالیت برای برخورد با افراد سودجو استفاده کرده و با ایجاد زیرساختهای لازم در کلونیهای معدنی آذربایجان غربی و اطلاع رسانی ظرفیت معدنی استان را برای مردم ملموس کنیم.

وی اشتغال، افزایش تولید و افزایش درآمد را هدف اصلی بخش اقتصادی آذربایجان غربی دانست و یادآور شد: وقوع این مهم در هر یک از بخشهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، تجاری و ترانزیت کالا و ... با حمایت دولت همراه خواهد بود.

