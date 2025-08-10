به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز جمعه در اقدامی که حاکی از تشدید خطرناک اوضاع در جنگ غزه است، طرحی را برای اشغال کامل این باریکه تصویب کرد که با تصرف شهر غزه و آوارگی اجباری ساکنان آن آغاز می‌گردد.

در همین زمینه، کارشناسان و ناظران بین‌المللی درباره خطرات متعدد این تصمیم هشدار می‌دهند. رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی در گزارش‌های خود جزئیات مربوط به طرح اشغال غزه و ابعاد انسانی، سیاسی و نظامی آن و همچنین واکنش‌های متفاوت به این طرح را بررسی کردند. روزنامه انگلیسی آی پیپر به نقل از دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر مدعی شد که این طرح شامل «اصولی برای پایان دادن به جنگ غزه، ارائه کمک‌های بشردوستانه در خارج از مناطق جنگی و واگذاری نوار غزه به یک دولت غیرنظامی است».

آوارگی اجباری ساکنان شهر غزه

این رسانه انگلیسی تاکید کرد: طرح تل آویو با تصرف خود شهر غزه و اخراج اجباری ساکنان آن به سمت جنوب به ویژه منطقه ساحلی المواصی آغاز می‌گردد. طبق گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، آمریکا از طریق یک زیرساخت موقت غیرنظامی، پشتیبانی لجستیکی و بشردوستانه برای این طرح ارائه خواهد داد و ناظران تخمین می‌زنند که سیطره بر شهر غزه و مناطق مرکزی تقریباً ۵ ماه طول می‌کشد.

بر اساس این گزارش، در حالی که نتانیاهو ادعا دارد این طرح برای ریشه کن کردن حماس و تضمین امنیت صهیونیست‌هاست، اما کارشناسان و ناظران امور تأیید می‌کنند که این گام می‌تواند منجر به موج جدیدی از آوارگی، تشدید بحران قحطی که سراسر غزه را فرا گرفته و به خطر افتادن جان اسرای صهیونیستی در غزه شود.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه از جزئیات جلسه کابینه رژیم صهیونیستی برای تصویب طرح اشغال غزه، گزارش داد که انتقال ساکنان شهر غزه به مناطق جایگزین، حدود دو ماه طول خواهد کشید.

احمد سالم، شهروند ۳۵ ساله فلسطینی که پدر ۳ فرزند است و در شهر غزه زندگی می‌کند، در گفتگو با واشنگتن پست اعلام کرد: من نمی‌دانم که آنها می‌خواهند ما را به کجا تبعید کنند؟ غزه خیلی کوچک بوده و زندگی در چنین شرایطی بسیار دشوار است.

محمد سعید مرتجی، شهروند ۵۲ ساله اهل شهر غزه که سرطان دارد و دارای چهار فرزند است نیز گفت: ما انتظار بدترین سناریوها را از طرح اشغال غزه داریم و پیش از صدور رسمی دستور تخلیه، مقدمات این جابجایی آغاز شده بود.

آهارون برگمن، کارشناس نظامی از دانشکده کینگ لندن نیز گفت: با توجه به اینکه تقریباً ۹۰ درصد جمعیت غزه آواره شده‌اند طرح اشغال غزه منجر به آوارگی بیشتر خواهد شد. هرگونه اشکال کامل غزه، رساندن کمک‌ها را به این باریکه بسیار پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد و کل غزه عملاً به منطقه جنگی تبدیل می‌گردد.

موانع و چالش‌های اشغال غزه برای صهیونیست‌ها

وی گفت که ارتش صهیونیستی کاملاً از نظر تجهیزات و نیروی انسانی فرسوده شده و برای اشغال ۲۵ درصد باقیمانده غزه، به بسیج نیروهای ذخیره نیاز دارد و همه نیروها اکنون کاملاً خسته شده‌اند. در حال حاضر حدود ۴ لشکر نظامی در نوار غزه وجود دارد؛ در حالی که برای اشغال کامل نوار غزه حداقل به شش لشکر نیاز است.

رابرت کایست پنفولد، مدرس امنیت بین الملل در دانشکده کینگ لندن هم به نوبه خود هشدار داد که گسترش اشغالگری در غزه با توجه به اینکه ۸۰ درصد جمعیت این باریکه تنها در ۲۰ درصد مساحت آن جمع شده‌اند بحران قحطی را به شکل وحشتناکی تشدید می‌کند.

روزنامه انگلیسی آی پیپر گزارش داد که کارشناسان هشدار می‌دهند اشغال کامل غزه جان اسرای صهیونیستی را هم در این باریکه به خطر می‌اندازد؛ زیرا احتمال کشته شدن آنها توسط نیروهای خودی ارتش وجود دارد. این طرح همچنین با مخالفت‌هایی در درون خود ارتش نیز مواجه است و ایال زامیر، رئیس ستاد آن تاکید دارد که نیروها خسته شده‌اند و تجهیزات و نیروی انسانی کافی وجود ندارد؛ به ویژه اینکه طرح اشغال غزه نیازمند بسیج گسترده نیروهای ذخیره، آن هم در بحبوحه مخالفت عمومی فزاینده با ادامه جنگ است.

به گزارش این رسانه انگلیسی، تحلیلگران معتقدند که وزرای افراطی کابینه نتانیاهو به ویژه اسموتریچ و بن گویر در تلاشند تا اشغال موقت غزه را به اشغال دائمی تبدیل کنند و فلسطینی‌ها را از این باریکه آواره کنند تا راه برای اسکان مجدد صهیونیست‌ها هموار شود.

یورجو ازجلیک، کارشناس مؤسسه خدمات متحد سلطنتی که یک اندیشه متخصص در مطالعات امنیتی و دفاعی در انگلیس است نیز گفت: اشغال کامل غزه مرحله‌ای تاریک در جنگ با پیامدهای گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. این اقدام، تل آویو را در سطح بین‌المللی منزوی‌تر خواهد کرد و ممکن است کشورهایی که مردد به، به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند، این تردید خود را کنار بگذارند.

از سوی دیگر، پروفسور یوسی میکلبرگ، یکی از اعضای مرکز چتم هاوس در لندن اعلام کرد که طرح اشغال غزه ممکن است آغاز نسخه افراطی‌تر از اهداف تل‌آویو در جنگ غزه تحت تأثیر وزرای افراطی کابینه نتانیاهو باشد.

مخلص المصری شهروند ۳۴ ساله فلسطینی که مجبور به ترک خانه خود در شمال نوار غزه شده در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد: صهیونیست‌ها در مورد اشغال مناطق پرجمعیت غزه حرف می‌زنند و اگر این اتفاق بیفتد یک مرگ دسته جمعی بزرگ در راه خواهد بود و وضعیت بسیار خطرناک‌تر از چیزی می‌شود که می‌توان تصور کرد.