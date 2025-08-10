به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بتسلئیل اسموتریچ وزیر امور مالی رژیم صهیونیستی گفت که اعتمادش را نسبت به اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، فرماندهی ارتش اسرائیل را به سمت پیروزی در جنگ در غزه پیش ببرد، از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد که مصوبه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال غزه برای بازگرداندن حماس به میز مذاکرات صورت می‌گیرد و این یک حماقت و اقدام غیرمنطقی است.

این وزیر افراط‌گرایی صهیونیستی ادامه داد که اعزام هزاران نفر از نظامیان صهیونیست به عملیات نظامی در غزه جان نظامیان را در عملیات غزه به خطر می‌اندازد و هزینه‌های دیپلماتیک و بین المللی زیادی به اسرائیل وارد می‌کند که تنها برای افزایش فشار بر حماس جهت آزادی اسرای اسرائیلی است. این یک حماقت اخلاقی و موضوعی غیرمنطقی است.

اسموتریچ با اشاره به اینکه نمی‌تواند از این تصمیم حمایت کند، گفت که اعتماد خود را نسبت به اینکه نخست وزیر می‌تواند فرماندهی ارتش برای تحقق این امر را انجام دهد، از دست داده است.

اظهارات اسموتریج در مخالفت با طرح اشغال مجدد غزه مطرح شده که کابینه رژیم صهیونیستی دو روز پیش آن را به تصویب رسانده است. وی که از وزرای افراطی کابینه رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، خواستار کوچ اجباری فلسطینیان از نوار غزه برای احداث شهرک‌های صهیونیست در این منطقه است.

وی معتقد است که تصمیم نتانیاهو برای انجام این عملیات، جهت تحقق اهداف نظامی جنگ نیست، بلکه برای فشار آوردن بر حماس جهت انجام تبادل اسرا با این جنبش است.

اسموتریچ با اشاره به اینکه «مأموریت در غزه به پایان نرسیده و اهداف جنگ به صورت کامل محقق نشده است»، از نتانیاهو خواست که بار دیگر جلسه کابینه را تشکیل داده و به صورت قاطع اعلام کند که جنگ را در نیمه راه متوقف نخواهد کرد و هیچ توافق نسبی تبادل اسرا را نخواهد پذیرفت.

اظهارات اسموتریچ که همواره با توافق با حماس برای آزادی اسرای صهیونیستی مخالف است، باعث خشم خانواده‌های اسرا شده و آنها وی به همراه نتانیاهو مسئول جان ده‌ها اسیر صهیونیست در غزه می‌دانند.

در همین رابطه دیشب تظاهرات مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو به خشونت کشیده شد. معترضان با بستن خیابان اصلی «ایالون» و آتش‌زدن در طول مسیر، اعتراض خود را به سیاست‌های کابینه و ادامه جنگ در غزه نشان دادند.

در جریان این تجمع، درگیری‌های فیزیکی میان نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد. همچنین، واحدهای سواره‌نظام پلیس رژیم اسرائیل برای متفرق کردن جمعیت و جلوگیری از بسته‌شدن خیابان‌های اصلی وارد عمل شدند.

تظاهرات این بار ابعاد تازه‌ای یافت و گروهی از معترضان با ورود به استودیوهای شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل و در جریان پخش زنده یکی از برنامه‌های پرمخاطب، خواستار توقف جنگ در غزه شدند.