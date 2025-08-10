رسانه صهیونیست: اشغال غزه سالانه ۴۹ میلیارد دلار هزینه دارد

‌‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به دنبال اشغال نوار غزه است و این اقدام ممکن است سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد شِکِل (بین ۳۲ تا ۴۹ میلیارد دلار) برای تل آویو هزینه داشته باشد. این در حالی است که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نسبت به کسری بودجه احتمالی ۷% صهیونیست‌ها در سال جاری و کاهش بیشتر رتبه اعتباری این رژیم هشدار داد.

به گفته گاد لیئور، خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی، تأمین مالی این تصمیم مستلزم کاهش‌های چشمگیر در بودجه‌های آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی و وضع مالیات‌های جدید خواهد بود و این در حالی است که کسری بودجه رژیم صهیونیستی همچنان در حال افزایش است.

وی افزود که سال آینده احتمالاً بدون بودجه مصوب آغاز خواهد شد و بر اساس بودجه استمراری عمل خواهد شد که آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.

منابع مطلع در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هزینه احضار ۲۵۰ هزار نظامی ذخیره و استفاده از تجهیزات نظامی در جنگ را حدود ۳۵۰ میلیون شِکِل در روز، معادل ۱۰-۱۱ میلیارد شِکِل در ماه، و ۳۰-۵۰ میلیارد شِکِل تا پایان سال ۲۰۲۵ تخمین زده‌اند. اینها علاوه بر ۱۰-۱۵ میلیارد شِکِل در ماه برای «اداره غزه» در صورت اشغال آن و همچنین میلیاردها شِکِل برای ایجاد شهرک‌های پناهندگی و تأمین مالی کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه، از جمله غذا، آب، دارو و برق است.

کارشناسان در وزارت دارایی و بانک اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند که کسری بودجه امسال حداقل به حدود ۷% برسد، علاوه بر اینکه احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی توسط آژانس‌های رتبه‌بندی بزرگ جهان بالا است.

به نوشته این روزنامه، صهیونیست‌ها باید برای اقدامات ریاضتی بیشتر، وضع مالیات‌های جدید، تمدید توقف کاهش درجات مالیاتی، و کاهش‌های شدید در بودجه‌های آموزش، بهداشت، رفاه و زیرساخت‌ها آماده باشند.