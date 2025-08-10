  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

انگلیس: تصمیم اسرائیل درباره اشغال غزه اشتباه است

انگلیس: تصمیم اسرائیل درباره اشغال غزه اشتباه است

معاون نماینده انگلیس در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اعلام کرد: تصمیم اسرائیل درباره اشغال غزه اشتباه است و ما از تل آویو می‌خواهیم فوراً در گسترش عملیات خود در غزه تجدید نظر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، معاون نماینده انگلیس در سازمان ملل امروز یکشنبه در نشست شورای امنیت در ارتباط با بحران جاری در غزه و ادامه جنایت‌های صهیونیست‌های اشغالگر علیه مردم مظلوم در این باریکه اعلام کرد: تشدید فعلی درگیری‌ها در غزه توسط اسرائیل، نزدیک به یک میلیون نفر را آواره خواهد کرد.

وی در این باره افزود: کمک‌های پراکنده نامناسب است و اسرائیل باید محدودیت‌های کمک‌رسانی به غزه را لغو کند. اسرائیل نباید با اقدامات خودسرانه مانع از فعالیت سازمان‌های بشردوستانه در غزه شود. تصمیم اسرائیل (درباره اشغال غزه) اشتباه است و ما از تل آویو می‌خواهیم که فوراً در گسترش عملیات خود در غزه تجدید نظر کند.

کد خبر 6556652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها