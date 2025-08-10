انگلیس: تصمیم اسرائیل درباره اشغال غزه اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، معاون نماینده انگلیس در سازمان ملل امروز یکشنبه در نشست شورای امنیت در ارتباط با بحران جاری در غزه و ادامه جنایتهای صهیونیستهای اشغالگر علیه مردم مظلوم در این باریکه اعلام کرد: تشدید فعلی درگیریها در غزه توسط اسرائیل، نزدیک به یک میلیون نفر را آواره خواهد کرد.
وی در این باره افزود: کمکهای پراکنده نامناسب است و اسرائیل باید محدودیتهای کمکرسانی به غزه را لغو کند. اسرائیل نباید با اقدامات خودسرانه مانع از فعالیت سازمانهای بشردوستانه در غزه شود. تصمیم اسرائیل (درباره اشغال غزه) اشتباه است و ما از تل آویو میخواهیم که فوراً در گسترش عملیات خود در غزه تجدید نظر کند.
نظر شما