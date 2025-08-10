  1. بین الملل
برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن: گرسنگی غزه را متوقف کنید

مردم انگلیس با برپایی تظاهراتی خواستار دستگیری بنیامین نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی و عامل اصلی نسل کشی اشغالگران صهیونیست در غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن ضمن برپایی تظاهرات، شعارها و پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که در آنها از دولت و مقامات انگلیس خواسته شده بود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دستگیر کنند و او را یک جنایتکار جنگی و مسئول اصلی جنایات نسل‌کشی مرتکب شده توسط اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه معرفی کنند. صدها شهروند انگلیسی، فعالان عرب و خارجی در این رویداد شرکت کردند.

این راهپیمایی از میدان راسل، یک پارک عمومی در قلب لندن و یکی از تاریخی‌ترین و فرهنگی‌ترین مناطق شهر، آغاز شد و به سمت خیابان داونینگ، اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا و مقابل پارلمان این کشور ادامه یافت.

هدف از این راهپیمایی، فشار بر دولت بریتانیا برای توقف صادرات سلاح به تل آویو و پایان دادن به محاصره تحمیل شده بر نوار غزه، در بحبوحه هشدارهای فزاینده بین‌المللی در مورد فاجعه انسانی و قحطی در نوار غزه در نتیجه جنگ مداوم صهیونیست‌ها از اکتبر گذشته است.

تظاهرات کنندگان همچنین خواستار پایان حمایت نظامی و سیاسی لندن از رژیم صهیونیستی شدند.

