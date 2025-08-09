بازگشت هاکی اصفهان به لیگ برتر پس از ۱۰ سال

سیامک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با لیگ برتر هاکی، اظهار کرد: رقابت‌های لیگ برتر هاکی آقایان در شهریورماه به میزبانی تبریز برگزار می‌شود. اصفهان بعد از ۱۰ سال است که قصد تیم‌داری در لیگ برتر هاکی را دارد و در این مدت اصفهانی‌ها از هاکی دور بودند. درحال حاضر با همکاری هیأت هاکی استان اصفهان و دیگر مسئولان تیم اصفهان را آماده رقابت‌های لیگ برتر هاکی می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم نماینده خوبی برای اصفهان باشیم، به دلیل دوری از این رقابت‌ها و بی‌تجربه بودن بازیکنان بومی اصفهان شرایط کمی سخت است که با جذب دوبازیکن لژیونر سعی کردیم وضعیت تیم را بهتر کنیم.

سرمربی تیم هاکی اصفهان با بیان اینکه از لحاظ امکانات خیلی ضعف داریم، تصریح کرد: متأسفانه یک سالن ثابت برای تمرینات نداریم، هیأت هاکی استان تلاش خود را برای ما انجام داده، اما سالن اختصاصی هاکی نداریم و این باعث ضربه به تمرینات ما شده است.

موسوی افزود: در اصفهان بازیکن مستعد زیاد داریم، چند سال پیش که مسابقات زیر ۱۷ سال برگزار شد دو نفر از بازیکن‌ها اصفهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند. در مسابقات سال گذشته جوانان زیر ۲۱ سال هم سه نفر دعوت شدند، اما به دلیل عدم حضور تیمی از اصفهان در لیگ برتر هاکی، این بازیکنان بعد از مدتی مجبور می‌شدند از این رشته کنار بروند. امسال خیلی تلاش کردیم تیمی در لیگ برتر بزرگسالان داشته باشیم تا انگیزه بازیکنان افزایش پیدا کند.

وی در خصوص برنامه تیم اصفهان از شرکت در لیگ برتر هاکی، گفت: هدف‌ما قهرمانی نیست و فقط می‌خواهیم در لیگ حضور داشته باشیم و تجربه کسب کنیم تا بازیکنان اصفهان بدانند سطح مسابقات چطور است و برای فصل دیگر آمادگی بیشتری داشته باشند.

سرمربی تیم هاکی اصفهان اصافه کرد: متأسفانه اسپانسرها به رسته هاکی ورود پیدا نمی‌کنند، خواسته ما خیلی کم است. هاکی مظلوم واقع شده است و نیاز به حمایت دارد.