۳۲ دستگاه ماینر از یک کارگاه در لنجان کشف شد

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی با بررسی های میدانی خود از نگه داری تعدادی دستگاه تولید ارز دیجیتال در یک کارگاه مطلع و بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این کارگاه ۳۳ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه فرد متخلف شناسایی، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.