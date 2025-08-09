  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

۳۲ دستگاه ماینر از یک کارگاه در لنجان کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از کشف ۳۳ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال توسط مأموران انتظامی از یک کارگاه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی با بررسی های میدانی خود از نگه داری تعدادی دستگاه تولید ارز دیجیتال در یک کارگاه مطلع و بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این کارگاه ۳۳ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه فرد متخلف شناسایی، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

