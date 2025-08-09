به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی شاهرود با اشاره به نگاه ویژه نیروی انتظامی به شهرستان شاهرود به واسطه وسعت و جمعیت آن، تاکید کرد: با همه سختی‌ها و تنگناهایی که وجود داشت شاهد بودیم که کلانتری ۱۳ این شهرستان راه اندازی شد.

وی افزود: به زودی با حضور فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین مراسم کلنگ زنی ساخت پاسگاه پلیس در روستای دهملا انجام خواهد شد و حتی نقشه‌های آن هم تهیه و مورد تائید فراجا قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شاهرود در پاسخ به سوالی در خصوص پلیس راهور و مشکلات ترافیکی شهرستان بیان کرد: ۳۰ دستگاه خدماتی و دولتی در حوزه راهنمایی و رانندگی خیل هستند که آنها هم باید برای بهبود وضعیت ترافیکی شاهرود به نیروی انتظامی کمک کنند برای مثال ما اگر پارکینگ مناسب در شاهراهی مانند ۲۲ بهمن داشته باشیم، شاهد حجم ترافیک سخت نخواهیم بود.

شائینی درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی رایج در جامعه توضیح داد: یکی از خواست‌های ما از رسانه‌ها این است که به کمک پلیس بیایند تا بتوانیم جامعه را در زمینه این نوع جرایم آگاه کنیم تا در عرصه پیشگیری بتوانیم اقدامی راهبردی صورت دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه جرایم سایبری نباید منتظر باشیم که جرمی رخ دهد و بعد پلیس بلافاصله به آن ورود کند بلکه باید تلاش کرد که با آگاهی مردم اصلاً چنین جرایمی رخ ندهد، گفت: چند سالی است که بیشتر جرایم حوزه اخلاقی و مالی در فضای مجازی است و این می‌طلبد که پلیس فتا نیز تقویت شود.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه ۹۵ درصد نرخ کشف جرایم سایبری توسط پلیس فتای شهرستان بوده است، گفت: کشف سرقت نیز توسط نیروی انتظامی در شاهرود به نرخ ۸۰ درصد رسیده که جای قدردانی از مجموعه همکاران مان در نیروی انتظامی دارد.

شائینی همچنین با اشاره به جدیت مأموران انتظامی شهرستان شاهرود در برخورد با جرایم سرقت و حوزه مالی گفت: در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل درصد کشف سرقت به همت مأموران انتظامی، ۲۲ درصد رشد داشته است.