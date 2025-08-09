  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

موکب «زندگی با آیه‌ها» در مرز باشماق مورد استقبال قرار گرفت

موکب «زندگی با آیه‌ها» در مرز باشماق مورد استقبال قرار گرفت

سنندج – نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور در مرز باشماق از موکب فرهنگی «زندگی با آیه‌ها» بازدید کرد، این موکب مورد استقبال زائران قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج، ظهر شنبه با حضور در مرز باشماق از موکب فرهنگی «زندگی با آیه‌ها» بازدید کرد.

وی در این بازدید با حجت الاسلام والمسلمین رستمی مسئول موکب دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.

بازدید ماموستا رستمی از موکب «زندگی با آیه‌ها» در مرز باشماق

موکب «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج معارف قرآنی و آشنایی زائران با مفاهیم سبک زندگی اسلامی فعالیت می‌کند.

در این موکب، کتابچه‌ها و پوسترهایی حاوی آیات قرآن و معانی مرتبط در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا مسیر سفر معنوی آن‌ها با کلام وحی همراه باشد.

بازدید ماموستا رستمی از موکب «زندگی با آیه‌ها» در مرز باشماق

این موکب علاوه بر توزیع محصولات فرهنگی، فضایی صمیمی برای گفت‌وگو و مشاوره دینی فراهم کرده و روحانیون حاضر در آن به پرسش‌های اعتقادی و قرآنی زائران پاسخ می‌دهند.

این موکب به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در مرز باشماق و به مناسبت ایام اربعین حسینی برپا شده و در چند روز اخیر مورد استقبال زائران اربعین قرار گرفته است.

کد خبر 6555465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها