به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج، ظهر شنبه با حضور در مرز باشماق از موکب فرهنگی «زندگی با آیهها» بازدید کرد.
وی در این بازدید با حجت الاسلام والمسلمین رستمی مسئول موکب دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیتهای فرهنگی و خدماترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
موکب «زندگی با آیهها» با هدف ترویج معارف قرآنی و آشنایی زائران با مفاهیم سبک زندگی اسلامی فعالیت میکند.
در این موکب، کتابچهها و پوسترهایی حاوی آیات قرآن و معانی مرتبط در اختیار زائران قرار میگیرد تا مسیر سفر معنوی آنها با کلام وحی همراه باشد.
این موکب علاوه بر توزیع محصولات فرهنگی، فضایی صمیمی برای گفتوگو و مشاوره دینی فراهم کرده و روحانیون حاضر در آن به پرسشهای اعتقادی و قرآنی زائران پاسخ میدهند.
این موکب به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در مرز باشماق و به مناسبت ایام اربعین حسینی برپا شده و در چند روز اخیر مورد استقبال زائران اربعین قرار گرفته است.
