خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: مرز باشماق در چهارمین سال حضور پرشور زائران اربعین حسینی، بار دیگر به صحنهای از عشق، ایمان و خدمت تبدیل شده است.
این نقطه مرزی در روزهای منتهی به اربعین، میزبان هزاران عاشق حسینی از سراسر ایران است که از مسیرهای مختلف خود را به اینجا میرسانند.
در میان دهها موکب فرهنگی، هنری، خدماترسان و درمانی که هر یک به نوعی در خدمت زائران هستند، موکب «زندگی با آیهها» با فضایی متفاوت و رویکردی معنوی، چشم هر رهگذری را به خود جلب میکند.
آغاز پویشی قرآنی در مسیر کربلا
پویش «زندگی با آیهها» نزدیک به سه سال پیش در کشور آغاز شد و در این مدت توانسته است نزدیک به شش میلیون نفر را با خود همراه کند.
این پویش بر آن است که مفاهیم ناب قرآنی و تدبر در آیات الهی را وارد جریان زندگی روزمره مردم کند.
حالا این مسیر قرآنی، تا مرز باشماق کشیده شده و موکب آن در نقطه صفر مرزی شهرستان مریوان، پذیرای زائرانی است که عازم عتبات عالیات هستند.
آشنایی زائران با پویش زندگی با آیهها
سعدالله جمادیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار و مسئول موکب، میگوید: هدف از برپایی این موکب، آشنایی زائران با این پویش و همراهی آنها با مفاهیم قرآنی در طول سفر اربعین است.
وی افزود: در این موکب، پوسترها و کتابچههایی که شامل آیات و معانی مرتبط با سبک زندگی اسلامی است، در اختیار زائران قرار میگیرد تا لحظات سفر آنها با کلام وحی همراه باشد.
فضایی صمیمی برای گفتوگو و تدبر
وی خاطر نشان کرد: موکب «زندگی با آیهها» تنها یک محل توزیع کتابچه و پوستر نیست، بلکه فضایی صمیمی برای گفتوگو و تعامل معنوی است و زائران میتوانند پرسشهای دینی و قرآنی خود را با روحانیون حاضر در موکب مطرح کنند و از راهنماییهای آنان بهرهمند شوند.
زائرانی که از این موکب عبور میکنند، میگویند حس میکنند سفرشان معنای عمیقتری پیدا کرده است.
یکی از زائران میگوید: این هدایا برایش نه فقط یادگاری سفر، بلکه نشانهای از توجه به بعد روحی و فکری زائران است.
قدردانی مسئولان از فعالیت موکب
فعالیتهای فرهنگی و معنوی موکب «زندگی با آیهها» از چشم مسئولان نیز پنهان نمانده است، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، در بازدید از این موکب ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند اداره تبلیغات اسلامی در برپایی این ایستگاه فرهنگی، از زحمات و خدمات خادمان آن تشکر کرد.
گامی برای ارتقای سطح معنوی زائران اربعین
وی این حرکت را گامی مهم در ارتقای سطح معنوی سفر اربعین دانست و تأکید کرد که چنین برنامههایی میتواند ارتباط زائران با قرآن و معارف اهل بیت (ع) را بیش از پیش تقویت کند.
این روزها مرز باشماق تنها محل عبور هزاران زائر نیست، بلکه نقطهای است که عشق حسینی و نور قرآن در هم تنیدهاند.
موکب «زندگی با آیهها» با پیام آرام اما عمیق خود، یادآوری میکند که مسیر کربلا فقط با قدمهای جسمانی پیموده نمیشود، بلکه با قدم گذاشتن در جاده تدبر، معرفت و معنویت است که سفر اربعین کامل میشود.
زائرانی که از این موکب میگذرند، همراه با سوغاتهای معنوی، چراغی از آیات الهی را نیز در دل خود روشن میکنند تا در تمام مسیر زندگیشان، راه را از نور قرآن بیابند.
