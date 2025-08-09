به گزارش خبرنگار مهر، محمد عسگری ظهر شنبه در بازدید از موکب پیامبر اعظم (ص) شرکت گاز کردستان با ابراز رضایت از نظم و کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران گفت: کسب رتبه برتر میان مواکب کردستان در سال گذشته نتیجه مدیریت قوی و تلاش خالصانه خادمان این موکب است و امسال نیز با کیفیتی بالاتر آماده خدمت‌رسانی به زائران سیدالشهدا (ع) شده است.

وی افزود: این فعالیت‌ها صرفاً یک کار اداری نیست، بلکه خدمتی دلی است و هرکس با نیت خالص وارد این مسیر شود، لذت و شور خدمت به زائران را تجربه خواهد کرد.

وی یادآور شد: حضور برادران اهل سنت در کنار برادران شیعه، نماد وحدت واقعی است و امیدوارم این همدلی در همه عرصه‌ها ادامه پیدا کند.

عسگری از تلاش‌های کارکنان شرکت گاز استان کردستان و حمایت‌های مدیران ارشد شرکت ملی گاز کشور قدردانی کرد.

در این بازدید، احمد فعله‌گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، نیز هدف برپایی موکب را علاوه بر خدمت به زائران، تقویت وحدت و همدلی میان اهل سنت و تشیع دانست و افزود: این همگرایی در شرایط حساس امروز کشور اهمیت دوچندانی دارد.

به گفته وی، موکب پیامبر اعظم (ص) از ۱۲ مرداد فعالیت خود را آغاز کرده و علاوه بر خدمات پذیرایی شامل صبحانه، ناهار و شام، با همکاری بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور، خدمات درمانی و اسکان موقت برای زائران در مسیر رفت و برگشت فراهم کرده است.