غرفه سلامت؛ آرامش و امداد در دل جشن امت احمد

سنندج- رئیس هلال احمر شهرستان بیجار، گفت: با خادمان آماده در جشن امت احمد سنندج، خدمات تست فشار خون، قند خون و آموزش کمک‌های اولیه را به مهمانان ارائه می‌کنیم.

سجاد سحری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه سلامت برای سومین سال متوالی در جشن امت احمد حضور یافته و هدف آن خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان است تا آرامش و امنیت خاطر آنان حفظ شود.

وی افزود: خدمات غرفه شامل تست فشار خون، تست قند خون و آموزش کمک‌های اولیه است و خادمان با دقت و تعهد آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: تمامی خدمات پزشکی غرفه سلامت جشن بزرگ مهمانی امت احمد (ص) در سنندج رایگان است.

مسئول غرفه سلامت با اشاره به شور و حال جشن بیان کرد: استقبال پرنشاط زائران و حضور فعال مردم، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی است و انگیزه خادمان برای خدمت‌رسانی را دوچندان می‌کند.

کد خبر 6577307

