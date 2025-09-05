غرفه سلامت؛ آرامش و امداد در دل جشن امت احمد

سجاد سحری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه سلامت برای سومین سال متوالی در جشن امت احمد حضور یافته و هدف آن خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان است تا آرامش و امنیت خاطر آنان حفظ شود.
وی افزود: خدمات غرفه شامل تست فشار خون، تست قند خون و آموزش کمکهای اولیه است و خادمان با دقت و تعهد آماده خدمترسانی به مردم هستند.
وی تصریح کرد: تمامی خدمات پزشکی غرفه سلامت جشن بزرگ مهمانی امت احمد (ص) در سنندج رایگان است.
مسئول غرفه سلامت با اشاره به شور و حال جشن بیان کرد: استقبال پرنشاط زائران و حضور فعال مردم، جلوهای از همدلی و مشارکت اجتماعی است و انگیزه خادمان برای خدمترسانی را دوچندان میکند.
نظر شما