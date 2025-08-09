کشف بیش از ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش، اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، یک دستگاه کامیون به ظن حمل سوخت قاچاق در مسیر ارومیه – مهاباد شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، بیش از ۳۱ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی، ادامه داد: راننده خودرو نیز در این عملیات دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار جهانبخش با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و سوخت را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس گزارش کنند.