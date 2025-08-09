به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی روز شنبه در حاشیه بازدید وزیر نیرو و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پروژه آبرسانی کرج در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: انتقال آب از سد طالقان در حال بررسی میدانی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: بر اساس تخصیص‌های گذشته، استان البرز سهم خود را از لوله انتقال ۲ هزار میلی‌متری برداشت می‌کند و این سهم از سه نقطه مهستان، تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج و بیلقان تأمین خواهد شد.

استاندار البرز با بیان اینکه وضعیت تأمین آب این استان نسبت به گذشته پایدارتر خواهد شد، ادامه داد: گاهی در محافل و فضای مجازی نگرانی‌هایی از سوی مردم مطرح می‌شود اما اطمینان می‌دهم که با اجرای این پروژه نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد شد بلکه پایداری شبکه آبرسانی افزایش یافته و آینده روشنی پیش‌رو خواهیم داشت.

عبداللهی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌ها، در غرب استان شامل شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و حتی هشتگرد با بهره‌برداری از این طرح و در صورتی که بارگذاری جمعیتی جدید انجام نشود، مشکل کم‌آبی تا ۲۰ سال آینده مرتفع خواهد شد.