نوید حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی پنج روز پیش رو صاف تا کمی ابری خواهد بود.
به گفته وی، در مناطق شرق و مرکز استان اصفهان غبار رقیق پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر ناپایداریهای جوی بهصورت افزایش ابر و وزش باد با سرعت بیشتر رخ خواهد داد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان ابراز کرد: در مناطق غربی استان و بهویژه در ارتفاعات، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق وجود دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه و کمینه دما در کلانشهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۳۹ و ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی اضافه کرد: شهرهای مهاباد و بادرود با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان اصفهان پیشبینی میشود.
نظر شما