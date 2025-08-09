تداوم استقرار هوای گرم و شرجی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز و فردا در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط، بویژه ارتفاعات شرقی و نواحی جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین تا روز دوشنبه، با تداوم وزش بادهای جنوبی، هوای گرم و شرجی نیز در سطح استان ادامه دارد.



وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، در ساعاتی از بعد از ظهر تا اوایل شب در ارتفاعات رشد ابر، افزایش ناپایداری و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۴ کیلومتر بر ساعت، در نقاط مرتفع در هنگام ناپایداری گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در طول روز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.