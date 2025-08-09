به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سازمان جهانی هواشناسی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که داده‌های اعضای آن نشان دهنده موج‌های گرمای جهانی مکرر و دمای رکوردشکن در بسیاری از مناطق است.

طبق گزارش سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود، ژوئیه ۲۰۲۵ سومین ژوئیه گرم در سطح جهان (پس از ژوئیه ۲۰۲۳ و ژوئیه ۲۰۲۴) بود.

میانگین دمای سطح دریا نیز در سومین ژوئیه با بالاترین رکورد ثبت شده بود.

وسعت یخ‌های دریای قطب شمال در ماه ژوئیه، در رکورد ۴۷ ساله ماهواره‌ای، در رده دوم کمترین میزان است که تقریباً با سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۱ برابری می‌کند.

در ماه ژوئیه، در اروپا، شرایط موج گرما به ویژه سوئد و فنلاند را تحت تأثیر قرار داد که دوره طولانی غیرمعمولی از دمای بالای ۳۰ درجه سانتیگراد را تجربه کردند.

جنوب شرقی اروپا نیز با موج گرما و فعالیت آتش‌سوزی‌های جنگلی مواجه شد.

در این گزارش آمده است که در هفته گذشته، حداکثر دما در بخش‌هایی از غرب آسیا، جنوب آسیای مرکزی، بیشتر شمال آفریقا، جنوب پاکستان و جنوب غربی ایالات متحده از ۴۲ درجه سانتیگراد فراتر رفته و در برخی مناطق محلی از ۴۵ درجه سانتیگراد فراتر رفته است.

حداکثر دما در جنوب غربی ایران و شرق عراق به صورت محلی از ۵۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته و منجر به اختلال در برق و آب، آموزش و کار شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که انتظار می‌رود موج گرما در هفته جاری نیز این مناطق را تحت تأثیر قرار دهد.

«عمر بدور»، رئیس بخش نظارت بر آب و هوا در سازمان جهانی هواشناسی، گفت: «معمولاً در طول تابستان، ترکیب گرمای شدید در نزدیکی سطح زمین و هوای سرد در بالا ممکن است منجر به بارندگی شدید بعدی و سیل‌های ناگهانی ویرانگر در ارتفاعات شود و زندگی مردم بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد.»

سازمان جهانی هواشناسی همچنین خاطرنشان کرد که گرمای شدید باعث آتش‌سوزی‌های ویرانگر جنگلی شده و تلفات جانی و بدتر شدن کیفیت هوا را به همراه داشته است.

آتش‌سوزی‌های جنگلی در قبرس، یونان و ترکیه مردم را مجبور به خروج از خانه‌های خود کرده و منجر به مرگ چندین نفر شده است.

در اواخر ماه ژوئیه و اوایل ماه اوت، صدها آتش‌سوزی جنگلی در کانادا کیفیت هوا را در چندین استان و بخش‌هایی از ایالات متحده بدتر کرد.

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که این سازمان و اعضای آن متعهد به تقویت سیستم‌های هشدار اولیه گرما هستند و با شرکای خود در تمام سطوح برای پیشبرد برنامه عملیاتی سلامت ناشی از گرما همکاری می‌کنند.