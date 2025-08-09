به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فعلهگری، عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه قروه با بیان اینکه بسیاری از موضوعات به دلیل حساسیت و محرمانگی قابل طرح فوری در رسانهها نیست، اظهار داشت: انتظار ما از خبرنگاران این است که قبل از رسانهای کردن یک موضوع، یک پرسش از ما داشته باشند تا جزئیات روشن شود و ابهامی برای مردم ایجاد نشود.
وی به عنوان نمونه به موضوع احداث تیرپارک اشاره کرد و گفت: ما با این پروژه موافق هستیم، اما همه اقدامات باید با اخذ مجوزهای قانونی از ادارات ذیربط انجام شود. مشکلاتی نظیر اعتراض واحدهای مرغداری، ضوابط استقرار، یا موانع زیستمحیطی موجب طولانی شدن روند صدور مجوز شده است.
فرماندار قروه در ادامه به پروژههای حوزه مسکن پرداخت و افزود: نهضت ملی مسکن در شهرستان متوقف نشده و با پیگیریهای انجامشده، ۳۳ هکتار زمین در غرب شهر تعیین تکلیف شده است.
وی خاطر نشان کرد: برای پروژه ۳۷۲ واحدی نیز مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی و بانکها انجام شده، هرچند عملکرد بانکها رضایتبخش نبوده است.
فعله گری با اشاره به تلاشها برای حل مشکل آب شرب قروه اظهار داشت: شبکه توزیع فعلی برای جمعیت ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر طراحی شده و پاسخگوی نیاز امروز شهر نیست.
وی اذعان کرد: با حفر و بهرهبرداری از سه حلقه چاه جدید و افزایش ظرفیت به ۵۰ لیتر در ثانیه، امیدواریم تنش آبی در شهر برطرف شود.
فرماندار قروه همچنین از فعالسازی دوباره کشتارگاه مرغ پس از ۱۰ سال و پیگیری تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای کشتارگاه دام خبر داد و در حوزه راهسازی گفت: اعتبارات قابل توجهی برای بهسازی و تعریض جادههای شهرستان از جمله مسیر دلبران، توغان و ملهوجه تخصیص یافته که برخی پروژهها در حال اجرا و برخی دیگر در مرحله پیمانسپاری است.
وی با اشاره به مشکلات حقوقی و مدیریتی در غار علیصدر، خواستار حل اختلاف میان دستگاههای متولی برای جذب سرمایهگذار شد و افزود: در حوزه آب نیز از مردم میخواهیم با صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف، ما را در مدیریت منابع یاری کنند.
صداقت و امانتداری از اصول اساسی حرفه خبرنگاری است
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه نیز در سخنانی به اهمیت نقش خبرنگاران در هدایت رفتار اجتماعی اشاره کرد و گفت: یک خبرنگار به واسطه اطلاعرسانی میتواند رفتار اجتماعی را به سمت الگوهای قابل قبول هدایت کند.
محمدعلی مؤمنی با تأکید بر اینکه صداقت یکی از مهمترین اصول اخلاقی در حرفه خبرنگاری است، افزود: یک خبرنگار موفق باید ارزشهای فرهنگی جامعه را بشناسد و نیازهای مخاطبان را درک کند.
وی همچنین به ویژگیهای ضروری یک خبرنگار اشاره کرد و گفت: از جمله این ویژگیها میتوان به صداقت، امانتداری، شجاعت، تیزبینی و قدرت تحلیل درست مسائل و رویدادها اشاره کرد.
وی در پایان، روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران عرصه اطلاعرسانی تبریک گفت و از برکت صلوات بر محمد و آل محمد یاد کرد.
نظر شما