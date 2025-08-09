به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدریان، شامگاه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، فارس و تسنیم با اشاره به اینکه پروژه بزرگ شیرینسازی آب دریای خزر در استان گلستان آغاز شد، گفت: این طرح که یکی از بزرگترین پروژههای آبی کشور محسوب میشود، با هدف تأمین آب پایدار برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت در استان طراحی شده است.
حیدریان افزود: با توجه به بحران خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی در استان، این پروژه بهویژه برای جلوگیری از بحرانهای آتی ضروری است. در حال حاضر، سالانه ۱۷۰ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی استان برداشت میشود، که این روند اگر ادامه یابد، خطر جدی برای منابع آبی استان بهوجود خواهد آورد.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان همچنین با اشاره به نقش کلیدی سرمایهگذاران در تأمین مالی این پروژه، گفت: با همکاری سرمایهگذاران بزرگ تأمین مالی و فنی پروژه به مرحله اجرایی رسیده است. این رقابت سالم میان سرمایهگذاران باعث انتخاب بهترین مدلهای مالی و فنی برای اجرای طرح خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: آبگیری پروژه در عمق هفت متری و در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از ساحل انجام خواهد شد تا کیفیت و پایداری منابع آب بهطور کامل تضمین شود. همچنین تمامی مطالعات زیستمحیطی پروژه انجام شده و تمام تلاشها برای حفظ اکوسیستمهای ساحلی و پوشش گیاهی انجام شده است.
حیدریان در خصوص اهمیت استفاده از آب نامتعارف برای مصارف صنعتی و کشاورزی نیز گفت: تخصیص ۲۶۰ میلیون متر مکعب آب نامتعارف به استان نشاندهنده برنامهریزی دقیق برای توسعه صنعتی و کشاورزی در شمال گلستان است. این اقدام میتواند باعث اشتغالزایی و رشد اقتصادی در منطقه شود.
وی همچنین با اشاره به چالشهای پیشرو مانند ناترازی برق و قطعیهای مکرر، افزود: این مشکلات میتوانند در تأمین پایدار آب شیرین تأثیرگذار باشند، اما با مدیریت و حمایتهای لازم، امید داریم که این چالشها بهزودی رفع شوند.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها گفت: مدیریت مصرف آب باید بهطور جدی دنبال شود. بهویژه در بخش کشاورزی که بیش از ۸۵ درصد مصرف آب استان را به خود اختصاص میدهد، استفاده از روشهای نوین آبیاری و تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی میتواند به حفظ منابع آبی استان کمک کند.
حیدریان خاطرنشان کرد: پروژه شیرینسازی آب دریای خزر نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک اقدام راهبردی برای تأمین امنیت آبی استان و کشور است و موفقیت آن نیازمند همکاری و همدلی همه مردم و مسئولان است.
نظر شما