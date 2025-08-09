به گزارش خبرنگار مهر رمضانعلی سنگدوینی عصر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر با اشاره به وضعیت کنونی استان گلستان و مسائل مربوط به تولید، کشاورزی و زیرساخت‌های انرژی، به مشکلات متعددی که مردم و کشاورزان استان با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: در حالی که دولت برای خرید گندم ۷.۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۴۲ هزار میلیارد تومان اختصاص داده، مسائل اساسی همچنان پابرجاست. چرا که مردم در شرایط سخت، در برابر چالش‌های اقتصادی و بحران آب و برق، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

وی در خصوص مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و آب در برخی از مناطق استان افزود: مردم در برخی مناطق با قطعی مکرر برق و آب روبرو هستند، در حالی که برخی از مناطق دو بار در روز با قطعی برق مواجه می‌شوند. این نابرابری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و تلاش بیشتری برای توزیع عادلانه خدمات صورت گیرد.

سنگدوینی در ادامه به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف از سوی رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها باید به مردم در جریان اقدامات دولت و اقدامات عمرانی و زیرساختی قرار دهند. البته گاهی اوقات خود سیستم مدیریتی باید بیشتر با رسانه‌ها همکاری کند تا مردم از اقدامات دولت مطلع شوند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات و توسعه استان‌ها دارد. دولت باید به بخش خصوصی کمک کند تا ظرفیت‌های خود را به میدان بیاورد و مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.

وی با اشاره به پروژه‌های کلیدی استان مانند پتروشیمی و سدها، افزود: پروژه‌هایی مانند پتروشیمی گلستان می‌تواند سالانه ۲۵ میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد و به تحول اقتصادی استان کمک کند. همچنین پروژه‌های آب شیرین‌سازی در غرب استان و سد نرماب می‌توانند به تأمین آب شرب و کشاورزی در این مناطق کمک شایانی کنند.

سنگدوینی با بیان اینکه مطالبات مردم باید به صورت جدی پیگیری شود و اظهار کرد: ما باید برای مردم و در راستای منافع عمومی بدون تعارف تلاش کنیم. از این رو، از رسانه‌ها می‌خواهم که مطالبه‌گری در مورد پروژه‌های کلیدی و توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.