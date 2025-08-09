گلستان؛ گنج پنهان صنایع تبدیلی و دارویی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسنزاده، عصر شنبه با حضور در دفتر تحریریه خبرگزاریهای مهر، با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان در حوزههای مختلف صنعتی، بهویژه صنایع غذایی، دارویی و تبدیلی، اظهار کرد: صنعت گلستان با وجود زیرساختهای محدود، توانسته در برخی حوزهها مانند اوراق فشرده، روغنکشی، لبنیات و صنایع تبدیلی جایگاه قابل توجهی در سطح ملی کسب کند.
وی با بیان اینکه استان گلستان ۲۰ درصد از تولید اوراق فشرده و ۱۵ درصد از ظرفیت صنعت روغنکشی کشور را در اختیار دارد، افزود: در حوزه لبنیات نیز با وجود همه چالشها، سهم ۱۰ درصدی استان از تولید کشور نشاندهنده پتانسیلهای موجود است که باید تقویت شوند.
حسنزاده ادامه داد: گلستان دارای واحد تولید داروهای ضد سرطان است که قابلیت توسعه و تولید سایر داروها را نیز دارد. این نشان میدهد که میتوانیم با تمرکز بر صنایع خاص، نقشی مهم در عرصه ملی ایفا کنیم.
مدیرکل صمت گلستان با تاکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی بهویژه در بخش کشاورزی گفت: ۲۳ درصد از صنعت استان در حوزه صنایع تبدیلی غذایی، آشامیدنی و نوشیدنی فعالیت دارد. کشاورزی گلستان بهدلیل برداشتهای پُرحجم در بازه زمانی کوتاه، نیازمند زیرساختهای ذخیرهسازی و فرآوری است تا از اتلاف محصولات جلوگیری شود.
وی افزود: نباید به دنبال احداث کارخانههای متعدد برای محصولاتی مانند سیبزمینی باشیم؛ بلکه باید با تقویت واحدهای موجود و ایجاد زیرساختهای نگهداری، بهرهوری را افزایش دهیم.
حسنزاده با اشاره به وجود بیش از ۲۳۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در استان، گفت: برنامهریزی کردهایم تا با اولویتدهی به پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالا، فرآیند بهرهبرداری را تسریع کنیم. در این میان، توسعه واحدهای دانشبنیان، کممصرف و سازگار با محیطزیست اولویت ما است.
وی همچنین با اشاره به کمبود زمین صنعتی در برخی مناطق استان خاطرنشان کرد: راهکار ما توسعه صنایع در ارتفاع و ایجاد جذابیتهای اقتصادی با نگاه صادراتمحور است تا بتوانیم ارزش افزوده بیشتری تولید کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان تاکید کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار صنعتی، نیازمند تربیت نیروی متخصص و فنی از مسیر آموزش و پرورش، فنیوحرفهای و دانشگاهها هستیم تا بهصورت تکنسین و کارشناس وارد بدنه صنعت شوند. این تغییر رویکرد در حال شکلگیری است و امیدواریم با همراهی سرمایهگذاران، افق روشنی برای صنعت گلستان ترسیم شود.
