هوشمندسازی راهکار افزایش بهره‌ وری در کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر یکشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر ضمن تبریک روز خبرنگار ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند اصحاب رسانه در انعکاس واقعیت‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی اظهار کرد: خبرگزاری مهر به عنوان رسانه‌ای برجسته و اثرگذار در سطح ملی و استان گیلان است.

نقش بی‌بدیل خبرنگاران در جنگ و انسجام اجتماعی

حق‌شناس در دیدار با خبرنگاران مهر گیلان فعالیت‌های رسانه‌ای در ۱۲ روز جنگ اخیر را نمادی از مسئولیت‌شناسی و همراهی رسانه‌ها با مردم دانست و گفت: خبرنگاران حتی با انتشار استوری‌ها و خبرهای کوتاه، نقشی بسیار مؤثر در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی ایفا کردند لذا این حضور فعال و مستمر در طول سال، افتخار ویژه‌ای برای مجموعه رسانه‌ای به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق افزود: خبر را همانند اکسیژن در زندگی می‌دانم؛ زندگی بدون دسترسی به خبر دچار اختلال می‌شود مردم بر اساس اخبار برنامه‌ریزی می‌کنند و هر چه زمان می‌گذرد، اهمیت این نقش بیشتر و بیشتر می‌شود.

خبرگزاری مهر؛ نماد رسانه‌ای برجسته استان

استاندار گیلان ضمن تمجید از عملکرد درخشان خبرگزاری مهر در سطح ملی، آن را افتخاری برای استان دانست و تصریح کرد: خبرگزاری مهر در استان گیلان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و امیدوارم این روند موفقیت‌آمیز تداوم یابد تا مردم بیش از پیش از خدمات خبری آن بهره‌مند شوند.

حق‌شناس با تاکید بر اینکه واقعیت‌های درست و شفاف باید به مردم برسد تا اعتماد عمومی افزایش یابد و اظهار داشت: مهم‌تر از خبر خوب یا بد، حقیقت است هر چه واقعیت‌ها بیشتر به گوش مردم برسد، اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد.

استاندار گیلان در ادامه سخنان خود به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری رفتارها در سیاست و اقتصاد اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین ویژگی اقتصاد این است که مردم بتوانند پیش‌بینی کنند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد در سیاست هم مردم باید رفتار مسئولان را قابل پیش‌بینی ببینند زمانی که این شرایط برقرار شود، سنگ‌بنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم خواهد شد.

وی افزود: در مواقع بحران مانند سیل، زلزله و نارسایی برق و همچنین انتخابات، قدردانی و تشویق نیروهای فعال اطلاع‌رسانی نشانه پیشرفت و توسعه سازمانی است.

تقدیر ویژه از اصحاب رسانه و ضرورت حمایت مستمر

حق‌شناس با بیان اینکه هدف از حضورش در خبرگزاری مهر قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ای است، تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید متعهد به حمایت از رسانه‌ها باشند تا آنها بتوانند با امنیت خاطر و آرامش به ایفای نقش بپردازند.

استاندار گیلان به ظرفیت‌های بالای استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: گیلان دارای پیشینه تاریخی غنی است؛ میرزا کوچک‌خان جنگلی بیش از ۱۱۰ سال پیش روزنامه منتشر کرده است و امروز نیز ما به دنبال تبدیل گیلان به استانی هوشمند هستیم تا فرزندان این دیار مجبور به مهاجرت به خارج نباشند.

حق‌شناس با اشاره به این‌که کمتر از ۲ درصد مزارع استان با تنش آبی مواجه هستند، افزود: ۹۸ درصد محصول امسال به‌صورت سالم برداشت خواهد شد که این نتیجه مدیریت صحیح منابع آبی و استفاده از روش‌های نوین آبیاری با همکاری کشاورزانی است که تقویم زراعی را رعایت کردند.

وی افزود: هوشمندسازی مزارع، از جمله اندازه‌گیری دقیق نیاز آبی محصولات کشاورزی، موجب کاهش تنش آبی و افزایش بهره‌وری می‌شود همچنین حضور مهندسین نرم‌افزار و برنامه‌نویسان در شهرهای رشت، لاهیجان و انزلی فرصت‌های شغلی خوبی ایجاد کرده که نیاز به مهاجرت را کاهش می‌دهد.

حق‌شناس ادامه داد: گیلان باید نسبت به دیگر استان‌ها پیشرفت بیشتری داشته باشد استان با تولید و فروش سالانه ۷۰۰ هزار تُن برنج، سهم بزرگی در تأمین غذای کشور دارد و با تدبیر در حوزه آبیاری، درآمد کشاورزان افزایش یافته و مستقیماً به مردم بازمی‌گردد.

استاندار گیلان در پایان سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های قرآنی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان بیان داشت: اگر قرآن در زندگی ما جاری باشد، قطعاً پیشرفت‌های بیشتری را شاهد خواهیم بود و این امر در کنار تلاش‌های علمی و فناورانه می‌تواند گیلان را به استانی نمونه تبدیل کند.