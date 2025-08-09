تصویب ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احیای واحدهای خسارت‌ دیده از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح شنبه در حاشیه جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان درباره جزئیات این جلسه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: جلسه امروز برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی خسارت‌دیده از جنگ برگزار شد.

استاندار گیلان افزود: مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات و تسهیلات بانکی مهم‌ترین دغدغه‌های این واحدها بود که در جلسه امروز مطرح و بررسی شد.

وی افزود: بخشی از مشکلات در حوزه اختیارات استان است و در تلاشیم هر چه سریع‌تر آن‌ها را حل کنیم، اما برخی موارد نیازمند کمک دستگاه‌های مرکزی در تهران است.

حق‌شناس تصریح کرد: تصمیم گرفته شد مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای خسارت‌دیده اختصاص یابد که پس از تصویب نهایی در کارگروه ملی، پرداخت خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین به مشکلات گمرکی برخی واحدها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد اشتباهاتی وجود دارد که باید اصلاح شود تا بنگاه‌های اقتصادی آسیب نبینند.

وی در پایان اعلام کرد: سهم استان گیلان از تسهیلات رونق تولید پایین بوده و مقرر شد این سهم افزایش یابد تا حمایت‌های بهتری از تولیدکنندگان انجام شود.