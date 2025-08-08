استاندار گیلان: اصحاب رسانه نقش محوری در تشخیص و حل مسائل استان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر جمعه در نشست تجلیل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار در تالار مرکزی رشت، بر اهمیت نقش رسانهها در تشخیص دقیق مسائل و مشکلات استان تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه فرهنگی و اجتماعی گیلان گفت: ادبیات، عرفان، فقه و تشیع مرهون گیلان و گیلانیان است و این مردم در تمامی عرصهها حضوری فعال و مؤثر دارند.
استاندار گیلان افزود: تشخیص دقیق مسئله در هر گفتمان، کلید حل و فصل آن است و اصحاب رسانه با بیان درست و روشن مسائل، نقش مهمی در این فرآیند ایفا میکنند.
وی تاکید کرد: بسیاری از برنامهها به دلیل عدم تشخیص درست مسائل به نتیجه مطلوب نمیرسند.
استاندار گیلان بر اهمیت تشخیص دقیق مسائل و مشکلات استان توسط رسانهها تأکید کرد و گفت این نقش زمینهساز سیاستگذاریهای مؤثر و حل مشکلات خواهد بود.
حقشناس در پایان با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در طول دوازده روز جنگ تحمیلی، اقتدار ملت ایران بارز بود و نقش رسانههای گیلانی در انعکاس این مقاومت و ایثارگری غیرقابل انکار است.
