تبیین صریح وقایع امروز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر شنبه در دیدار با کارکنان سپاه ناحیه بسیج تربت‌حیدریه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی بدون حمایت همپیمانان خود و به‌ویژه آمریکا، توان درگیری طولانی‌مدت با جمهوری اسلامی ایران را نداشته و نخواهد داشت؛ لذا امروز تمام توان خود را به کار بسته تا انتقام شکست جنگ ۱۲ روزه را با قحطی و گرسنگی از مردم مظلوم غزه بگیرد.

فرماندار تربت حیدریه تصریح کرد: صحنه‌های دردناکی که امروز در غزه شاهد هستیم، که کودکان آب آلوده می‌نوشند یا برای سیر کردن گرسنگی خود خاک می‌خورند تکرار تاریخ است و همانند آن را در مصائب کربلا شاهد بودیم.

وی ادامه داد: همزمان، رژیم صهیونیستی در حال تجهیز برای اقدامات ماجراجویانه خود است و این اتفاقات در سایه اختلافات، تفرقه‌افکنی در جهان اسلام و سکوت مجامع بین‌المللی رقم می‌خورد.

شجاعی گفت: رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر، به دنبال احیای اعتبار ازدست‌رفته خود است و هنوز به اهداف راهبردی خود حتی در حماس و غزه دست نیافته است.

فرماندار تربت‌حیدریه اظهار کرد: امروز فشار روانی شهروندان و دانشجویان کشورهای اروپایی و حتی آمریکا باعث شده تا گاهی حکومت‌ها از مواضع حمایتی خود نسبت به این رژیم غاصب، حتی برای مدت کوتاهی، عقب‌نشینی کنند.

وی با بیان اینکه امروز چهره بدون روتوش رژیم صهیونیستی برای ملت‌های بیدار جهان آشکار شده، افزود: این مهم نیازمند تبیین است و این رسالت نخبگان، اهل تریبون، رسانه و قلم است که با محوریت اتحاد ملی برای پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنند.

شجاعی با اشاره به هفت راهبرد اخیر مقام معظم رهبری، بر حفظ انسجام و اتحاد ملی تأکید کرد و افزود: امروز این اتحاد و انسجام باید در بالاترین سطح حداکثری خود باشد، چرا که موفقیت پنهان جنگ اخیر بود.