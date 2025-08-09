استاد شهریار از شاعران برجسته ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شعردوست روز شنبه در جلسه کمیته علمی این کنگره گفت: استاد شهریار، با تسلط بر زبان‌های فارسی و ترکی، یکی از شاعران برجسته ایران است که آثارش به بیش از ۹۰ زبان دنیا ترجمه شده و می‌تواند نمادی از همبستگی فرهنگی و ادبی در کشور باشد.

وی افزود: در دیدار میهمانان داخلی و خارجی کنگره با رهبر معظم انقلاب، ایشان استاد شهریار را شاعر حکیم ایران خواندند و بر جایگاه والای او در ادبیات فارسی تأکید کردند.

شعردوست درباره نامگذاری ۲۷ شهریور به عنوان «روز ملی شعر و ادب فارسی» اظهار داشت: این نامگذاری با هدف پاسداشت جایگاه استاد شهریار در ادبیات فارسی انجام شده و تلاش می‌شود این روز به فرصتی برای گرامیداشت ادبیات و فرهنگ ملی تبدیل شود.

در جلسه کمیته علمی، اساتید و پژوهشگران برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف و فرهنگستان زبان فارسی حضور داشتند و نظرات و پیشنهادات خود را درباره محورهای کنگره ارائه دادند. از جمله این پیشنهادات می‌توان به تصحیح و تجدید چاپ دیوان شهریار، بهسازی خانه موزه و مقبره الشعرا تبریز، و برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در شهرهای مختلف اشاره کرد.

دبیرکل کنگره تأکید کرد که برگزاری این کنگره، علاوه بر پاسداشت میراث استاد شهریار، فرصتی برای تقویت پیوندهای فرهنگی و ادبی در سطح ملی است و تلاش می‌شود تا آثار این شاعر بزرگ به بهترین نحو حفظ و معرفی شود.