به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزهزاده روز یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره عسل و لبنیات سراب با اشاره به خیز جدی سراب برای تبدیلشدن به مقصد گردشگری استان، از اجرای ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه گردشگری در این شهرستان و صدور ۱۸ موافقت اصولی جدید خبر داد و توسعه زیرساختها و برگزاری رویدادهای شاخص را شرط اصلی جذب گردشگران به این منطقه برشمرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با ترسیم تصویری روشن از آینده گردشگری سراب اظهار داشت: این شهرستان بهرغم برخورداری از مسیر گردشگری فعال، هنوز به جایگاه یک مقصد گردشگری در سطح استان دست نیافته است. تحقق این جایگاه، نیازمند الزامات خاصیست که مهمترین آنها ایجاد زیرساختهای پایدار گردشگری است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر گامهای مهمی برای ایجاد زیرساختها در سراب برداشته شده است و باید بپذیریم که وجود ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی بهتنهایی کافی نبوده و زیرساختهای گردشگری، اساس جذب پایدار گردشگران به شمار میرود.
حمزهزاده با اشاره به جایگاه ممتاز استان در سرمایهگذاریهای کلان افزود: آذربایجانشرقی اکنون با ۵۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجرا، چهارمین استان کشور از این نظر است و ۹ تا ۱۰ درصد این حجم سرمایهگذاری به گردشگری اختصاص دارد. سهم سراب از این رقم، ۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای گردشگری درحال اجراست. علاوه بر این، ۱۸ موافقت اصولی با ارزش ۷ هزار میلیارد تومان در حال طی مراحل اداری قرار دارند و بهزودی وارد فاز اجرایی خواهند شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی یادآور شد: پروژههایی همچون ساخت هتل، پل معلق، آبگرم سراب، مجموعههای بومگردی و رستورانهای سنتی، شاکله اصلی توسعه گردشگری سراب را تشکیل میدهند. این سرمایهگذاریها علاوه بر ایجاد تحول در حوزه گردشگری محرک سایر بخشهای اقتصادی نیز خواهند بود.
وی با تأکید بر اهمیت بازاریابی و معرفی ظرفیتها گفت: برگزاری جشنوارهها و رویدادهای گردشگری، محور اصلی این برنامههاست. تاکنون ۸۰ رویداد در تقویم ملی ثبت شده و جشنواره عسل و لبنیات نیز در دست ثبت است تا با برگزاری سالانه و هدفمند، گردشگران بیشتری به استان جذب شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خاطرنشان کرد: برای برگزاری جشنوارهها، همه توان استان را به میدان خواهیم آورد. غرفههایی برای معرفی توانمندیهای گردشگری و صنایعدستی ۲۲ شهرستان در نظر گرفته شده و در صورت نیاز افزایش مییابد. همچنین از همین حالا باید بستر رسانهای و فضای مجازی فعال شود تا جشنوارهها بیشترین اثرگذاری را داشته باشند.
