  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار در تبریز برگزار می شود

کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار در تبریز برگزار می شود

تبریز- کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار ۲۶ و ۲۷ شهریور در تبریز برگزار خواهد شد.

دریافت 28 MB
کد خبر 6580592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها