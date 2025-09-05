https://mehrnews.com/x38WMP ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰ کد خبر 6580592 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰ کنگره بینالمللی بزرگداشت استاد شهریار در تبریز برگزار می شود تبریز- کنگره بینالمللی بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار ۲۶ و ۲۷ شهریور در تبریز برگزار خواهد شد. دریافت 28 MB کد خبر 6580592 کپی شد مطالب مرتبط ارکستر بزرگ تبریز به افتخار استاد شهریار روی صحنه میرود استاد شهریار از شاعران برجسته ایران است نشست استاندار آذربایجان شرقی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برچسبها استاد شهریار مراسم بزرگداشت تبریز سید محمد حسین شهریار
نظر شما