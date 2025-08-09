وقوع ۱۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۶۳ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۱۵ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۶۳ نفر را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه واژگونی با شش مورد بیشترین فراوانی تصادفات را داشته است، افزود: مجموع این حوادث باعث مصدومیت ۲۱ نفر شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه انحراف سواری از جاده با پنج مورد در رتبه بعدی قرار دارد، ابراز داشت: در این حوادث ۱۶ نفر مصدوم شدند.

درخشان با بیان اینکه تصادفات بین دو خودرو بیشترین تعداد مصدومان را داشته است، تصریح کرد: این حوادث مصدومیت ۱۸ نفر را رقم زده است.

وی افزود: سقوط از پل خودرو سواری سمند نیز کیلومتر ۷۰ محور میامی- سبزوار هفت مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حوادث منجر به فوت یک نیز شده است، ابراز داشت: انحراف از جاده و سقوط از پل سمند در کیلومتر ۱۰۰ محور سبزوار - میامی این اتفاق تلخ را رقم زده است.