فرزندآوری و جوانی جمعیت از مسائل حیاتی آینده کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور آیت‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت‌الله محمدی عراقی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم و جمعی از مدیران برگزار شد، بر اهمیت حفظ و تقویت فرهنگ بومی و توجه ویژه به مسائل جمعیتی و فرهنگی استان تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی به عنوان نهادی اثرگذار در حوزه فرهنگ، اظهار داشت: فرهنگ متنوع و غنی استان کرمانشاه سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر حفظ و برجسته شود.



حبیبی با بیان اینکه هویت فرهنگی هر منطقه نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار و اجتماعی آن دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی استان، موضوع جمعیت و ضرورت فرزندآوری است. ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به افزایش سالمندی و کاهش نیروی جوان در کشور و استان شود که مدیریت آن دشوار خواهد بود.



استاندار کرمانشاه به سرعت روند سالمندی در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اشاره و تصریح کرد: لازم است سیاست‌های جامع فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با این روند تدوین و اجرایی شود.



وی همچنین بر اهمیت حفظ بنیان خانواده تأکید و بیان کرد: متأسفانه نرخ طلاق در استان و کشور روند افزایشی دارد و این مسئله باید با برنامه‌ریزی و اقدامات کارشناسی کنترل شود. مسئولان موظفند با ارائه گزارش‌های علمی و دقیق، ابعاد این موضوع را بررسی و راهکارهای عملی برای کاهش آن ارائه دهند.



حبیبی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزشی مناسب برای جوانان گفت: باید زمینه ماندگاری جوانان در استان فراهم شود تا سرمایه انسانی و اجتماعی کرمانشاه حفظ گردد.



وی همچنین به مراسم معنوی اربعین اشاره کرد و افزود: این رویداد بزرگ دینی فرصتی ارزشمند برای تقویت فرهنگ دینی و اجتماعی در استان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید همکاری لازم را در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیل سفرهای زیارتی به عمل آورند.



استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مستمر نهادهای مختلف استان ابراز امیدواری کرد: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مشترک، شاهد ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه پایدار در استان کرمانشاه باشیم.