دهه کرامت دهه تقویت روحیه ولایتمدداری است

به گزارش خبرنگار مهر،منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در نشست برنامهریزی دهه کرامت با اشاره به ضرورت تبیین مستمر مفاهیم دینی بیان کرد: ماندگاری هر فرهنگ در گرو آن است که بهدرستی برای نسلهای آینده روایت و تبیین شود، در غیر این صورت به مرور دچار فراموشی و تحریف خواهد شد. به گفته وی، دهه کرامت یکی از مهمترین بسترهای تحقق این انتقال فرهنگی است و میتواند جریان پایداری در حوزه هویت دینی ایجاد کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فشارهای فرهنگی بیگانه تأکید کرد: جریانهای غربی با سرعت و گستره قابلتوجهی در تلاشند تا پایههای فرهنگی و دینی جامعه ما را تضعیف کنند. از این رو باید مناسبتهایی همچون دهه کرامت را به فرصتی برای تقویت باورهای اسلامی تبدیل کنیم و با برنامهریزی دقیق، اثرگذاری فرهنگی آن را افزایش دهیم.
حبیبی دهه کرامت را فراتر از یک تقویم مناسبتها دانست و گفت: این دهه زمانی برای تقویت روحیه ولایتمدداری و بازآفرینی سرمایه اجتماعی و معنوی است. وی افزود: با توجه به شرایط اخیر کشور و تحولات منطقهای، اجرای برنامههای هدفمند در این ایام میتواند به انسجام جامعه کمک ویژهای کند.
وی با مرور حضور مردم در برنامههای سال گذشته اظهار کرد: شور و نشاط مردم در مراسم دهه کرامت مثالزدنی بود و همین حضور گسترده سبب شد فضای استان رنگ و بویی معنویتر به خود بگیرد.
استاندار کرمانشاه بر مردمیسازی برنامهها تأکید کرد و گفت: حضور چشمگیر جوانان در برنامههای مذهبی امیدآفرین است و ضرورت دارد نقش آنان در اجرای برنامههای امسال پررنگتر شود.
حبیبی همچنین استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد را ضروری دانست و توضیح داد: سمنهای بسیاری در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و جوانان در استان فعال هستند و باید مأموریتهای مشخص و عملیاتی برای آنها تعریف شود تا بتوانند در فرآیند اجرای برنامهها اثرگذار باشند.
وی بر ضرورت ایجاد تنوع در برنامههای دهه کرامت تأکید کرد و افزود: در کنار برنامههای آیینی، باید طرحها و اقدامات خلاقانه طراحی شود. وی حضور خادمان حرمهای مطهر امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) در استانها را ظرفیتی ارزشمند دانست که میتواند جرقهای برای برگزاری برنامههای نوآورانه باشد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش رسانهها در فضای کنونی اظهار کرد: رسانه امروز در کنار میدان و خیابان به اندازه یک بازیگر اصلی اثرگذار است و نباید اجازه دهیم در فضای مجازی جای ما خالی بماند. به گفته او، دهه کرامت بهترین فرصت برای تولید محتوای گسترده فرهنگی و دینی است و باید از آن بهره کامل برد.
وی همچنین بر اهمیت بازتاب راهپیماییهای شبانه و حضور مردمی تأکید کرد و گفت: تولید عکس، متن، دستنوشته و محتواهای جذاب میتواند این فضا را زنده نگه دارد و بازنشر آن توسط مردم خود نوعی تبلیغ دینی محسوب میشود.
حبیبی در ادامه با اشاره به درخواستها و پیشنهادهای مطرحشده در جلسه افزود: تمامی نکات طرحشده قابل اجراست و لازم است دستگاههای اجرایی از مسیر استانداری و فرمانداریها وظایف خود را دریافت کنند تا دههای هدفمند و پربار برای استان رقم بخورد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامههای امسال دهه کرامت بتواند نشاط معنوی، انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ دینی را در سطح استان بیش از گذشته تقویت کند.
نظر شما