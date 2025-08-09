ثبت سیزدهمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی با اشاره به مرگ مغزی یک بانوی یزدی اظهار کرد: معصومه صادقی کریم‌آباد، بانوی ۴۱ ساله‌ای که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

وی افزود: با این ایثار، سیزدهمین مورد اهدای عضو امسال در یزد ثبت شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر تأثیر این اقدام بر نجات جان بیماران اظهار کرد: با فداکاری خانواده مرحومه، اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان‌های ابوعلی سینای شیراز و شهید صدوقی یزد به بیماران نیازمند پیوند زده شد.