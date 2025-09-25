چهارمین اهدای عضو سال ۱۴۰۴ در کرمانشاه به نام جوان هرسینی ثبت شد

بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین اهدای عضو سال ۱۴۰۴ در استان کرمانشاه به نام زنده‌یاد محمدامین امیدپور، جوان ۱۹ ساله اهل هرسین رقم خورد.

وی افزود: خانواده این جوان بزرگوار در حالی که داغدار فرزندشان بودند، تصمیم گرفتند با اهدای اعضای او جان بیماران نیازمند را نجات دهند؛ اقدامی که معنای واقعی عشق به همنوع و فداکاری را به نمایش گذاشت.

روندی ادامه داد: اعضای محمدامین امیدپور به بیماران مختلف اهدا شد و امروز قلب‌هایی که به برکت این ایثار می‌تپند، بهترین یادگار از او برای همیشه باقی خواهند ماند.

مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضا استان با قدردانی از خانواده امیدپور بیان کرد: بزرگی این اقدام در کلمات نمی‌گنجد و تنها می‌توان به پاس این ایثار بر دستان پرمهر و ایمانشان بوسه زد. امیدواریم این فرهنگ والا بیش از پیش در جامعه ترویج یابد.

وی در پایان از تلاش‌های تیم درمانی بیمارستان شهدای هرسین، بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه و کارشناسان واحد پیوند معاونت درمان تقدیر کرد و گفت: همکاران ما در این مسیر انسان‌دوستانه، همواره برای نجات جان بیماران با تمام توان تلاش می‌کنند.