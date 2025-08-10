به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در بازدید از صداوسیمای مرکز سمنان به مناسبت روز خبرنگار و دیدار با خبرنگاران و کارکنان این مرکز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه اطلاع‌رسانی، گفت: روز خبرنگار با شهادت شهید صارمی و همکارانش در هفدهم مرداد ثبت شد و فرصتی برای قدردانی از زحمات شبانه‌روزی اصحاب رسانه ایجاد کرد، اما این قدردانی نباید صرفاً به یک روز محدود شود.

وی با بیان اینکه خبرنگاری حرفه‌ای پیچیده، سخت و بدون تعطیلی است، افزود: خبرنگاران در تمام شرایط آب‌وهوایی و در ایام تعطیل، وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند و باید همواره مورد حمایت و قدردانی مسئولان باشند.

استاندار سمنان با اشاره به نقش‌آفرینی ویژه خبرنگاران و عوامل فنی استان در پوشش اخبار جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود بضاعت محدود، همکاران صداوسیما در استان عملکردی فراتر از انتظار داشتند و به عنوان استان معین تهران، همراه با استان‌های دیگر پشتیبانی مؤثری انجام دادند؛ به نحوی که این عملکرد، تحسین کارشناسان فنی سازمان در تهران را برانگیخت.

کولیوند با تأکید بر اینکه بخشی از این موفقیت مرهون همدلی، تلاش و انگیزه کارکنان صداوسیماست، افزود: در این مدت نه تنها خستگی و گلایه‌ای از سوی همکاران رسانه‌ای استان دیده نشد، بلکه با روحیه جهادی در میدان حضور داشتند و خانواده‌هایشان نیز این همراهی را به‌خوبی نشان دادند.

وی با اشاره به اهمیت تداوم خبررسانی و مقابله با تلاش‌های دشمنان برای خاموش کردن صدای رسانه ملی، تصریح کرد: تجربه جنگ رسانه‌ای نشان داد که دشمنان حتی با وجود سانسور خبری، نمی‌توانند مانع انتقال واقعیت‌ها شوند و این امر، اهمیت رسالت خبرنگاران را دوچندان می‌کند.

کولیوند با تأکید بر لزوم توجه به رفاهیات کارکنان رسانه، گفت: مسائل معیشتی و رفاهی نباید مغفول بماند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود یک بسته رفاهی جامع تهیه شود تا در حد توان، بخشی از این نیازها مرتفع شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش انگیزه و نشاط کاری خبرنگاران افزود: فضای کاری مطلوب و تجهیزات به‌روز، تأثیر مستقیم در کیفیت و شادابی فعالیت رسانه‌ای دارد.

استاندار سمنان با بیان اینکه رسانه‌ها در حفظ دین، انسجام ملی و گسترش دانش نقش محوری دارند، گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و مسئولان باید پشتیبان آن‌ها باشند.