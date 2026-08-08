تأکید مطیعی و کولیوند بر رسالت خبرنگاران؛ چراغ حقیقت را روشن نگه دارید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در پیام‌های جداگانه‌ای، فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفتند.

متن پیام نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان به این شرح است:

روز خبرنگار، یادآور نام و راه خبرنگارانی است که حقیقت را با جان خویش روایت کردند و به قافله شهدای ایران اسلامی پیوستند.

تداوم آن راه، روشن نگه داشتن چراغ حقیقت در میان غبار تحریف و عملیات‌های رسانه‌ای دشمنان این سرزمین است.

این روز را به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان سمنان تبریک می‌گوییم.

کولیوند: خبرنگاران روایتگر حقیقت و زبان گویای مردم هستند

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز در پیامی به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه زنان و مردانی است که با تعهد، مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری، روایتگر حقیقت و زبان گویای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: روز خبرنگار امسال در حالی فرا می‌رسد که ملت بزرگ ایران، سالی سرشار از حوادث بزرگ، آزمون‌های دشوار و جلوه‌های بی‌بدیل همبستگی ملی را پشت سر گذاشت.

استاندار سمنان ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، اصحاب رسانه با حضوری مسئولانه، هوشمندانه و شجاعانه، نه‌تنها میدان اطلاع‌رسانی را خالی نگذاشتند، بلکه با روایت دقیق واقعیت‌ها، امیدآفرینی، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، نقشی ماندگار در حفظ آرامش جامعه ایفا کردند.

کولیوند تأکید کرد: بی‌تردید، این تلاش‌های ارزشمند در ثبت حماسه‌های ملت ایران، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و اعتماد در جامعه، شایسته قدردانی و ستایش است.

وی اضافه کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی و دست‌اندرکاران اطلاع‌رسانی، به‌ویژه اصحاب رسانه پرتلاش استان سمنان، تبریک عرض می‌کنم و از خدمات صادقانه آنان در مسیر آگاهی‌بخشی، دفاع از منافع ملی، ترویج وحدت و همدلی و انعکاس ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان قدردانی می‌کنم.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی، توفیق روزافزون و سربلندی همه تلاشگران عرصه خبر و اطلاع‌رسانی را مسئلت دارم.