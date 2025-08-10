  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۰۰

بوشهری‌ها ۸۲ موکب در کشور عراق برپا کردند

بوشهری‌ها ۸۲ موکب در کشور عراق برپا کردند

بوشهر- رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر گفت: موکب‌داران بوشهری، به منظور خدمات‌دهی به زائران اربعین حسینی، ۸۲ موکب را در نقاط مختلف کشور عراق برپا کردند.

عبدالرضا مطاف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر از جنوبی‌ترین نقطه در شهرستان عسلویه تا شمالی‌ترین نقطه در شهرستان دیلم و در بین مسیر در شهرها و روستاهای مختلف موکب‌هایی را برای خدمات‌دهی به زائران حسینی برپا کرده‌اند.

وی با اشاره به استقرار ۲۳۰ موکب در در سطح استان بوشهر، محورهای مواصلاتی، مرز شلمچه، نجف اشرف، مسیر نجف به کربلا برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ موکب در مرز شلمچه مشغول به خدمات دهی است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر از استقرار ۴۶ موکب در شهر مقدس کربلا تصریح کرد: ۹ موکب استان بوشهر در نجف اشرف، ۲۷ موکب در مسیر نجف به کربلا و ۴۶ موکب در شهر مقدس کربلا به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به خدمات دهی ۶ هزار خادم در موکب‌های اربعین استان بوشهر افزود: کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر میزان زائرین پنج استان و ۲ کشور پاکستان و افغانستان است.

کد خبر 6555884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها