عبدالرضا مطاف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر از جنوبی‌ترین نقطه در شهرستان عسلویه تا شمالی‌ترین نقطه در شهرستان دیلم و در بین مسیر در شهرها و روستاهای مختلف موکب‌هایی را برای خدمات‌دهی به زائران حسینی برپا کرده‌اند.

وی با اشاره به استقرار ۲۳۰ موکب در در سطح استان بوشهر، محورهای مواصلاتی، مرز شلمچه، نجف اشرف، مسیر نجف به کربلا برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ موکب در مرز شلمچه مشغول به خدمات دهی است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر از استقرار ۴۶ موکب در شهر مقدس کربلا تصریح کرد: ۹ موکب استان بوشهر در نجف اشرف، ۲۷ موکب در مسیر نجف به کربلا و ۴۶ موکب در شهر مقدس کربلا به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به خدمات دهی ۶ هزار خادم در موکب‌های اربعین استان بوشهر افزود: کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر میزان زائرین پنج استان و ۲ کشور پاکستان و افغانستان است.