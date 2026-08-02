استقرار ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای مدیریت موج بازگشت زائران مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در مرز مهران با تشریح آخرین وضعیت تردد در مرز بینالمللی مهران گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، مجموعاً ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد در این مرز به ثبت رسیده است که نشاندهنده تداوم استقبال زائران از این گذرگاه مرزی است.
وی با اشاره به آمارهای اخیر گفت: تنها در بازه زمانی بامداد امروز تا ساعت ۷ صبح، ۵۸ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده که از این تعداد، ۴۳ هزار نفر مربوط به زائران ورودی به کشور است.
رئیس ستاد اربعین استان ایلام در خصوص وضعیت مدیریت حملونقل تأکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی کامل با دستگاههای متولی، هماکنون تعداد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مستقر هستند و عملیات انتقال و جابهجایی زائران بدون وقفه در حال انجام است.
کرمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه ایستایی در مرز نداریم، تصریح کرد: زائران در بدو ورود به کشور، از طریق اتوبوسهای درونشهری از «میدان اربعین» به «پایانه شهید رئیسی (برکت)» منتقل میشوند تا از آنجا با استفاده از ناوگان مستقر، به مقاصد و شهرهای مبدأ خود عزیمت کنند.
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