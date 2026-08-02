مهران گذرگاه عشق حسینی؛ حماسه خدمت به زائران رقم خورد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: این روزها استان ایلام به مرکز ثقل یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی و سیاسی جهان تبدیل شده است و مرز بینالمللی مهران با ثبت بیش از ۲ میلیون تردد از ابتدای ماه صفر، همچنان پرترددترین گذرگاه زمینی عتبات عالیات شناخته میشود.
در روزهای اخیر، با آغاز موج بازگشت زائران، رکوردهای جدیدی در این مرز به ثبت رسیده است و با وجود گرمای طاقتفرسا و شرایط جنگی کشور، شور و اشتیاق زائران و خادمان حسینی، صحنههایی از عشق، ایثار و مقاومت را رقم زده است که در کمتر جایی از جهان میتوان مشابه آن را یافت.
در کنار این حضور میلیونی، دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی با تمام توان پای کار آمدهاند و از استقرار ۴۰۰ موکب و ۱۰۰ مدرسه برای اسکان زائران تا توزیع آب خنک و خدمات درمانی، همه در جهت رفاه حال زائران در حرکت هستند؛ در این میان، نقش سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در تأمین امنیت و ارائه خدمات درمانی، بیمارستانهای صحرایی و پشتیبانی از مواکب، بسیار برجسته و قابل تقدیر است.
همچنین مدیریت هوشمند ترافیک، ممنوعیت تردد کامیونها و استقرار تیمهای پلیس در محورهای مواصلاتی، نشان از هماهنگی بینظیر دستگاههای اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران دارد.
از سوی دیگر، با وجود تداوم جنگ و هجمههای دشمن، حضور میلیونی زائران در مرز مهران، پیامی روشن از اقتدار و مقاومت ملت ایران به جهانیان مخابره کرده است و این تقابل میان جنگ و زیارت، قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است.
۶۰ درصد زوار اربعین مرز مهران را برگزیدند
مدیر حج و زیارت استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده و بینظیر زائران از ثبتنام در سامانه سماح، اظهار داشت: تاکنون بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند و این آمار، نشان از عزم راسخ و اشتیاق وصفناپذیر ملت ایران برای حضور در بزرگترین همایش مذهبی جهان دارد و پیشبینی میشود در روزهای پایانی ثبتنام، شاهد افزایش چشمگیر این آمار باشیم.
سجاد رحمانی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از زائران ثبتنامشده، مرز زمینی مهران را برای خروج از کشور برگزیدهاند، افزود: این انتخاب گسترده، گویای امنیت، نزدیکی به عتبات عالیات، زیرساختهای مناسب و خدمات گسترده رفاهی در این مرز است و مرز مهران با افتخار، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی است و این استقبال، مسئولیت ما را برای ارائه خدمات مطلوبتر دوچندان میکند.
مدیر حج و زیارت استان با تأکید بر اینکه ثبتنام در سامانه سماح و دریافت کد رهگیری، شرط اصلی خروج از کشور و بهرهمندی از خدمات بیمهای و درمانی است، از زائران خواست هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند و این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند؛ همچنین همراه داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار، از الزامات اصلی خروج از کشور است و افرادی که گذرنامه آنان منقضی شده یا اعتبار کافی ندارد، باید هرچه سریعتر نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا در زمان خروج از کشور با مشکل مواجه نشوند.
وی با اشاره به اینکه نرمافزار «همیار اربعین» نیز برای تسهیل سفر زائران طراحی شده است، خاطرنشان کرد: زائران با نصب این نرمافزار و وارد کردن کد ملی، میتوانند از تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در طول مسیر مطلع شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل، از خدمات امدادی بهرهمند گردند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاهها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
ممنوعیت تردد کامیونها در محورهای ایلام-مهران از امروز
رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بیسابقه تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، از ممنوعیت تردد تمامی کامیونها و کامیونتها در محورهای ایلام-مهران، ایلام-حمیل و بالعکس از فردا تا جمعه خبر داد و گفت: این محدودیت با هدف تسهیل تردد زائران و جلوگیری از گرههای ترافیکی سنگین اعمال میشود.
سرهنگ ایرج مظفری افزود: این ممنوعیت از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۱ مرداد تا ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۶ مرداد ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی، تنها خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی، خودروهای پشتیبانی مواکب و ناوگان امدادرسانی که دارای مجوزهای لازم هستند، از این ممنوعیت مستثنی بوده و امکان تردد خواهند داشت و پلیس راه با استقرار تیمهای کنترل ترافیک در نقاط مختلف، بر اجرای کامل این طرح نظارت خواهد داشت.
رئیس پلیس راه استان ایلام با تأکید بر اینکه بیشترین علت تصادفات در این روزها مربوط به خستگی و خوابآلودگی رانندگان است، از زائران و رانندگان خواست قبل از شروع حرکت، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی، در مواکب، حسینیهها و استراحتگاههای پیشبینیشده توقف کرده و استراحت کنند و همچنین از شهروندان ایلامی خواست که از تردد غیرضروری در میدان قرآن و سایر مبادی ورودی شهر خودداری کنند تا ترافیک روان در این مسیرها حفظ شود.
وی با قدردانی از همکاری زائران و رانندگان با پلیس، خاطرنشان کرد: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس، میتوانیم شاهد ترددی روان، ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و هیچ گونه حادثه ناگواری در این ایام رخ ندهد.
آمادهسازی ۱۰۰ مدرسه در مسیرهای منتهی به مهران برای اسکان زائران اربعین
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادهسازی ۱۰۰ مدرسه در مسیرهای دسترسی به مرز مهران برای اسکان زائران اربعین خبر داد و گفت: این مدارس با امکانات اولیه رفاهی، برای استراحت و تجدید قوای زائران در مسیر بازگشت تجهیز شدهاند و با توجه به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین، این اقدام گامی مؤثر در جهت تأمین آسایش و رفاه حال زائران محسوب میشود.
جلال حمره افزود: این مدارس در نقاط مختلف استان از جمله شهرستانهای مهران، ایلام، سیروان، درهشهر و دهلران آمادهسازی شدهاند و با استقرار نیروهای خدماتی و امدادی، خدماترسانی به زائران به صورت شبانهروزی در این مکانها انجام میشود و قرارگاه شبانهروزی خدمترسانی در مهران نیز با همکاری دستگاههای اجرایی، در حال ارائه خدمات به زائران است.
مدیرکل نوسازی مدارس ایلام با اشاره به اینکه در پارک جنگلی سبز ایلام و سهراهی کارزان نیز امکاناتی برای اسکان شبانه زائران فراهم شده است، تصریح کرد: ۴۰ آشپزخانه خانگی به مناسبت اربعین در این مناطق راهاندازی شده است و خادمان حسینی با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی، شبانهروز در حال خدمترسانی به زائران هستند.
وی با قدردانی از تلاشهای همه دستاندرکاران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماتی، تلاش میشود تا زائران با خیالی آسوده و در فضایی معنوی، سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند و پس از زیارت، با آرامش خاطر به استانهای خود بازگردند و این اقدامات، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح خدماترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین است.
هشدار هواشناسی ایلام؛ موج گرما تا اواخر هفته ماندگار است
کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، اظهار داشت. توده هوای گرم تا اواخر هفته جاری در سطح استان ماندگار خواهد بود و پیشبینی میشود دمای هوا در مناطق گرمسیری استان به ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی فراتر از آن برسد که این شرایط، زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی و زیرساختهای استان به شمار میرود.
ساسان رستمی با بیان اینکه در مناطق سردسیر و شمالی استان نیز دمای هوا در محدوده ۳۹ تا ۴۱ درجه در نوسان خواهد بود، افزود: این افزایش دما، علاوه بر خطر گرمازدگی برای زائران و شهروندان، میتواند فشار مضاعفی بر شبکه برق و آب استان وارد کند و ضروری است که همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان با مدیریت بهینه مصرف، از بروز تنش در این حوزهها جلوگیری کنند.
کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه طی امروز و فردا، افزایش رطوبت و وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مرزی استان پیشبینی میشود، تصریح کرد: این وضعیت میتواند کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال بروز گرد و غبار محلی و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد و افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی باید در ساعات وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
رستمی در ادامه با تأکید بر اینکه گرمای شدید و تداوم آن، خطرات جبرانناپذیری برای گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران مزمن به همراه دارد، از زائران و شهروندان خواست در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و با مصرف مایعات کافی، استفاده از لباسهای سبک و خنک و پرهیز از فعالیتهای سنگین، مراقب سلامتی خود باشند.
وی با تأکید بر اینکه این هشدار تا پایان هفته آینده اعتبار دارد، از مسئولان استانی و دستگاههای اجرایی خواست با برنامهریزی دقیق و تأمین زیرساختهای لازم، زمینههای لازم برای مقابله با پیامدهای گرمای شدید و مدیریت مصرف انرژی را فراهم آورند تا شاهد کاهش خسارتهای احتمالی و حفظ سلامت زائران و شهروندان باشیم.
ازدحام مسافران در پایانه برکت با ورود ۶۰۰ اتوبوس جدید مدیریت میشود
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین از روزهای گذشته، اظهار داشت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، ۴ هزار و ۳۸۲ دستگاه اتوبوس، ۱۲۵ هزار و ۱۴۱ زائر را به نقاط مختلف کشور جابجا کردهاند و از ساعت صفر بامداد امروز تا این لحظه نیز ۸۵۶ دستگاه اتوبوس، ۲۶ هزار و ۵۴۶ مسافر را به مقاصد مختلف منتقل کردهاند.
حیدر دشتیپور با بیان اینکه بر اساس پایشهای انجامشده و فراخوانهای صورتگرفته، بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس حداکثر تا ۱۲ ساعت آینده به تدریج وارد پایانه برکت میشوند، افزود: این اقدام با هدف کاهش زمان انتظار زائران و انتقال آنان به استانهای خود انجام میشود و خوشبختانه با این تدابیر، مشکل ازدحام جمعیت در پایانه برکت به زودی حل خواهد شد.
مدیرکل راهداری استان ایلام با اشاره به اینکه برخی استانها مانند گلستان، مازندران، گیلان و لرستان با کمبود اتوبوس برای جابجایی زائران مواجه بودهاند، تصریح کرد: این کمبود ناشی از موج بازگشت زائرانی است که از سایر مرزها وارد کشور شدهاند و علاوه بر آمار پیشبینیشده، بر جمعیت پایانه افزوده شدهاند و این موضوع، باعث ایجاد صفهای طولانی و معطلی برخی مسافران شده است.
دشتیپور با تأکید بر اینکه در پایانه برکت، امکاناتی برای پذیرایی و استراحت زائران پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: با ورود تدریجی اتوبوسهای جدید، این معطلی جبران خواهد شد و از زائران عزیز درخواست میشود که با صبر و حوصله، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند تا فرآیند جابجایی با سرعت بیشتری انجام شود و همچنین کوتاه شدن سفر برخی زائران (یک روزه) نیز یکی از دلایل ازدحام جمعیت در پایانه برکت است که با برنامهریزی دقیق، تلاش میشود تا این مشکل مدیریت شود و سفری ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) رقم بخورد.
در مجموع، مرز مهران با همدلی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی، جلوهای از عشق حسینی، خدمت صادقانه و اقتدار ملی را به نمایش گذاشت و زمینه سفری ایمن و آرام را برای زائران فراهم کرد.
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