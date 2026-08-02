به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در جریان بازدید از بخشهای مختلف موکب پیامبر اعظم (ص) شرکت گاز استان کردستان، از نزدیک در جریان خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
وی با اشاره به بازدید خود از تعدادی از مواکب فعال استان اظهار کرد: موکب پیامبر اعظم (ص) شرکت گاز کردستان از نظر کیفیت خدمات، نظم، برنامهریزی و امکانات، در شمار مواکب سرآمد استان قرار دارد و توانسته رضایت زائران را جلب کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تمجید از نحوه مدیریت این موکب افزود: خدمات در این مجموعه با برنامهریزی مناسب و نظم مطلوب ارائه میشود و تمامی بخشها با هماهنگی کامل در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارند.
پورذهبی خاطرنشان کرد: فراهم بودن امکانات مورد نیاز زائران در فضایی منظم، نشاندهنده اهتمام دستاندرکاران این موکب به تکریم مهمانان سیدالشهدا (ع) است.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی خادمان موکب پیامبر اعظم (ص) گفت: روحیه جهادی و انگیزه بالای خادمان این موکب ستودنی است و آنان بدون وقفه و با عشق به اهلبیت (ع)، خدمت به زائران را دنبال میکنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان اضافه کرد: در این مجموعه، خدمت به زائران تنها یک وظیفه نیست، بلکه افتخار و توفیقی معنوی برای خادمان به شمار میرود.
پورذهبی با اشاره به امکانات پیشبینی شده در این موکب اظهار کرد: خدمات اسکان، پذیرایی، نمازخانه، امکانات پزشکی و سایر خدمات رفاهی در موقعیتی مناسب از شهر سنندج برای زائران فراهم شده و این موضوع، جایگاه موکب پیامبر اعظم (ص) شرکت گاز را در میان مواکب استان ممتاز کرده است.
وی تأکید کرد: ارائه خدمات باکیفیت و حفظ کرامت زائران، از مهمترین ویژگیهای این موکب است و این اقدامات شایسته قدردانی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان این بازدید، از مدیران، کارکنان و خادمان موکب پیامبر اعظم (ص) شرکت گاز استان کردستان به دلیل تلاشهای شبانهروزی در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و از خداوند متعال برای آنان توفیق، سلامتی و پاداش معنوی مسئلت کرد.
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