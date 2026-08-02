خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه کریمی: هنوز تا رسیدن به مرز شلمچه صدها کیلومتر راه باقی مانده اما عطر چای نذری، بوی برنج دم‌کشیده در دیگ‌های بزرگ، صدای نوحه‌هایی که از بلندگوهای مواکب به گوش می‌رسد و لبخند خادمانی که بی‌وقفه مشغول خدمت هستند، به زائران می‌فهماند که سفر اربعین از همین‌جا آغاز شده است؛ از گچساران، شهری که هر سال در روزهای منتهی به اربعین، از امامزاده جعفر (ع) تا خیرآباد به «طریق‌الحسین» جنوب کشور تبدیل می‌شود.

در این مسیر، پرچم‌های سرخ و سیاه بر فراز موکب‌ها به اهتزاز درآمده‌اند. دیگ‌های غذا از سپیده‌دم روی آتش است، سماورها لحظه‌ای خاموش نمی‌شوند و جوانان، پیرمردان، بانوان و حتی کودکان، هر کدام گوشه‌ای از کار را گرفته‌اند؛ یکی لیوان‌های چای را پر می‌کند، دیگری آب معدنی میان زائران توزیع می‌کند، گروهی مشغول پخت غذا هستند و عده‌ای دیگر فرش‌های محل اسکان را برای استراحت مسافران پهن می‌کنند.

گچساران؛ شاهراهی که بوی کربلا می‌دهد

گچساران به واسطه قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی جنوب کشور، هر سال میزبان هزاران زائر از استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است؛ زائرانی که پس از ساعاتی استراحت و تجدید قوا، راهی مرز شلمچه می‌شوند تا از آنجا خود را به کربلای معلی برسانند. در کنار کاروان‌های ایرانی، زائرانی از کشورهای پاکستان، افغانستان و هندوستان نیز از این مسیر عبور می‌کنند و مواکب گچساران، بی‌هیچ تفاوتی، همه را مهمان سفره امام حسین (ع) می‌کنند.

خدمت در این شهر، تنها به یک وعده غذا محدود نمی‌شود. در طول مسیر از امامزاده جعفر (ع) تا خیرآباد، زائران علاوه بر صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده، از خدمات اسکان، استحمام، ایستگاه‌های فرهنگی، پاسخگویی به مسائل شرعی، خدمات پزشکی، توزیع اقلام بهداشتی، شارژ تلفن همراه، تعمیرات جزئی خودروها و راهنمایی مسیر نیز بهره‌مند می‌شوند.

گچساران آغاز سفر معنوی ماست

«احمد» که به همراه خانواده‌اش از بندرعباس راهی کربلاست، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر سال از این مسیر عبور می‌کنیم. گچساران برای ما فقط یک توقفگاه نیست؛ انگار بخشی از سفر معنوی اربعین از همین شهر آغاز می‌شود. وقتی خادمان با لبخند از ما استقبال می‌کنند، خستگی ساعت‌ها رانندگی از تنمان بیرون می‌رود.

کمی آن‌طرف‌تر، «ام‌البنین» که همراه کاروانی از استان فارس عازم شلمچه است، در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: غذا، محل استراحت، آب خنک و حتی جای بازی برای بچه‌ها فراهم است. هر بار که به اینجا می‌رسیم احساس می‌کنیم مهمان خانه خودمان هستیم.

در یکی از مواکب، نوجوانی با سینی چای میان زائران می‌چرخد و پیرمردی آرام‌آرام نان تازه میان سفره‌ها می‌گذارد. بانوان نیز در آشپزخانه‌های بزرگ، بی‌وقفه مشغول آماده کردن غذا هستند. اینجا هیچ‌کس از ساعت و خستگی حرفی نمی‌زند؛ همه تنها یک عنوان دارند؛ خادم‌الحسین (ع).

۲۶ موکب؛ گسترش خدمت در مسیر زائران

مسئول ستاد عتبات عالیات گچساران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از گسترش خدمات‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: تمامی موکب‌ها از ابتدای ماه محرم تاکنون فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در آستانه اربعین، ۲۶ موکب در نقاط مختلف شهرستان به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه می‌کنند که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

سیدعلی رضازاده افزود: از این تعداد، دو موکب نیز در کشور عراق مستقر هستند و به صورت مستمر به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه پیاده‌روی اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان اسلام است، اظهار کرد: اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی، برادری و اقتدار امت اسلامی است و هر سال جلوه‌ای از فرهنگ عاشورا را در برابر جهانیان به تصویر می‌کشد.

رضازاده با اشاره به ظرفیت‌های مردمی شهرستان گفت: سال گذشته ۱۸ موکب دارای مجوز در گچساران فعالیت داشتند و امسال علاوه بر افزایش تعداد مواکب، سطح خدمات نیز توسعه یافته است.

خدمت؛ نذری که پایان ندارد

وی مهم‌ترین نیازهای مواکب را تأمین آب شرب، یخ، تانکر آب، آرد، شکر، سوخت، برق، خدمات شهرداری، بهسازی معابر، همکاری اداره راه، شبکه بهداشت، هلال احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان کرد و افزود: هماهنگی این دستگاه‌ها نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به زائران دارد.

در میان موکب‌های گچساران، هر خیمه روایت متفاوتی از ارادت به سیدالشهدا (ع) دارد. برخی تمام دارایی خود را خرج این راه کرده‌اند، برخی روزهای مرخصی‌شان را وقف خدمت کرده‌اند و عده‌ای نیز نذر کرده‌اند تا آخرین زائر از این مسیر عبور نکرده، موکبشان خاموش نشود.

هزینه ازدواجمان را نذر زائران کردیم

مسئول موکب حضرت بی‌بی حکیمه (س) گچساران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این موکب بیش از ۱۰ سال است که افتخار خدمت به زائران امام حسین (ع) را دارد و روزانه حدود هزار پرس غذای گرم و ۳۰۰ وعده میان‌وعده میان زائران توزیع می‌کند.

جهان محمدی افزود: علاوه بر پذیرایی، خدمات اسکان و برنامه‌های فرهنگی نیز برای زائران در نظر گرفته شده و تلاش کرده‌ایم فضایی فراهم شود تا مسافران پیش از ادامه مسیر به سمت شلمچه، با آرامش استراحت کنند.

وی با اشاره به یکی از نذرهای شخصی خود گفت: پس از مشورت با همسرم تصمیم گرفتیم هزینه مراسم ازدواج و خرید طلا را صرف خدمت به زائران امام حسین (ع) کنیم و امیدواریم این خدمت مورد قبول حضرت قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: وقتی اطرافیان نتیجه این تصمیم را دیدند، بسیاری از آنها نیز به جمع خادمان پیوستند و امروز این موکب با کمک مردم اداره می‌شود.

گچساران؛ قطعه‌ای از مسیر کربلا

خورشید که آرام‌آرام به سمت غروب می‌رود، موج تازه‌ای از زائران وارد گچساران می‌شوند؛ عده‌ای برای نوشیدن جرعه‌ای چای توقف می‌کنند، برخی نماز می‌خوانند، گروهی غذای گرم می‌خورند و بعد دوباره کوله‌ها را بر دوش می‌اندازند و راهی شلمچه می‌شوند.

اینجا، از امامزاده جعفر (ع) تا خیرآباد، جاده فقط مسیر عبور نیست؛ هر موکب نشانی از عشق، هر دیگ غذا حکایتی از کرامت و هر لبخند خادمی، بدرقه‌ای برای زائری است که مقصد نهایی‌اش بین‌الحرمین است. گچساران در این روزها، نه فقط یک شهرستان، بلکه قطعه‌ای از مسیر کربلاست؛ جایی که خدمت به زائر، زبان مشترک همه مردم شده است.