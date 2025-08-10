به گزارش خبرگزاری مهر، دانشآموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه بینالمللی علوم نوجوانان روسیه ۲۰۲۵ و المپیاد بینالمللی اختراعات و نوآوریهای کره جنوبی ۲۰۲۵ به ۹ مدال رنگارنگ دست یافتند.
وی گفت: مسابقه بینالمللی علوم نوجوانان روسیه، یکی از رویدادهای علمی معتبر جهانی است که با هدف ارتقای آموزش علوم، شناسایی استعدادهای نوجوان، و تبادل علمی میان کشورها به میزبانی وزارت آموزش و علوم جمهوری یاکوتیا و با حمایت نهادهای علمی و دانشگاههای معتبر روسیه برگزار میشود.
رشیدی جهان افزود: در آخرین دوره این رقابت که در روز ۱۶ تیرماه برگزار شد، ۱۲۹ تیم از ۱۰ کشور پروژههای خود را در حوزههای مختلف از جمله مهندسی، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و زیستپزشکی ارائه کردند.
که تیم ایران موفق به کسب ۶ رتبه برتر این دوره از رقابتها شد.
وی نتایج تیمهای ایرانی را به تفکیک رشته اعلام داشت و گفت: در رشته علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیم متشکل از آرتین سالاری و امیرعباس کاووسیامین با پروژه عینک هوشمند برای نابینایان با قابلیت شناسایی اجسام در لحظه رتبه دوم، و تیم متشکل از ایلیا مجیدزاده و پارسا کریمی با پروژه اپلیکیشن CommuniMate برای بهبود ارتباط افراد ناشنوا رتبه سوم را کسب کردند.
رشیدی تکمیل کرد: نمایندگان ایران در رشته مهندسی عملکردی درخشان داشتند که هر سه تیم اعزامی موفق به کسب مدال شدند که شامل رتبه اول تیم مهران رجبی و علیرضا جعفرنژاد با پروژه سطل زباله هوشمند EcoNet مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، رتبه دوم تیم معید رجبی و هلنا رجبی با پروژه مراقبت از ذهنهای کوچک کنجکاو، سیستم ایمنی هوشمند برای کودکان با استفاده از IoT و پردازش تصویر - و رتبه سوم تیم آرتین رادمتین، باران بهمن، محمدحسین عزتی، نیکی ابطحی، سارینا نصرتی، و باران درخشنده دریاسری از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله با پروژه بررسی تأثیر چرخدندههای مغناطیسی در بهبود عملکرد سیستمهای مکانیکی است
وی افزود: در رشته زیستپزشکی نیز تیم متشکل از محمدحسین رحمانی و طاها کنعانی از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی با پروژه سنتز سریع و بدون حلال ترکیبات دارویی با کاتالیزور جدید بر پایه سیلیکا و آلومینیوم رتبه اول را کسب کردند.
همچنین، سرپرست تیمهای علمی دانشآموزان ایرانی، با اشاره به برگزاری المپیاد بینالمللی اختراعات و نوآوریهای کره جنوبی ۲۰۲۵ در روزهای ۲۶ لغایت ۲۸ تیرماه اظهار داشت؛ این المپیاد یکی از معتبرترین رویدادهای علمی و نوآورانه جهان است که هر ساله با حضور صدها تیم از سراسر دنیا در دانشگاه ملی سئول، در پایتخت کره جنوبی برگزار میشود.
رشیدی جهان گفت: این رقابت بینالمللی فرصتی بینظیر برای دانشآموزان، مخترعان جوان، پژوهشگران و شرکتهای نوآور فراهم میسازد تا ایدهها و اختراعات خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند و با دیگران به تبادل علمی، تجربی و فناوری بپردازند.
وی تصریح کرد: در دوره ۲۰۲۵ این المپیاد، ۳۱۳ تیم از ۲۸ کشور جهان حضور داشتند و پروژههای خود را در زمینههای مختلف علمی و فناورانه ارائه کردند. که تیم ایران ۳ مدال رنگارنگ را به دست آورد.
به گفته رشیدی جهان، تیم متشکل از رادین عباسی و سام رشیدی با پروژه طراحی و ساخت ربات انساننمای NannyBot برای مدیریت فعالیتهای کودکان با استفاده از اینترنت اشیا صاحب مدال طلا،متین حیاتی با پروژه تحلیل و نمایش خودکار سیگنالهای EEG برای پیشبینی تشنج با استفاده از تجزیه باندهای فرکانسی صاحب مدال نقره، و رامان نفریه با پروژه بررسی تأثیر نانوژلهای گیاهی بر سلولهای سرطانی پوست، صاحب مدال نقره از این دوره از مسابقات شدند.
