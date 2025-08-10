  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۶

کسب ۹ مدال رنگین جهانی توسط دانش‌آموزان مخترع ایرانی

کسب ۹ مدال رنگین جهانی توسط دانش‌آموزان مخترع ایرانی

سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزان ایران از کسب ۹ مدال رنگین جهانی توسط دانش‌آموزان مخترع ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش‌آموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه بین‌المللی علوم نوجوانان روسیه ۲۰۲۵ و المپیاد بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های کره جنوبی ۲۰۲۵ به ۹ مدال رنگارنگ دست یافتند.

مهدی رشیدی جهان، سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی با اعلام درخشش و موفقیت دانش‌آموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه مختلف علوم و اختراعات جهانی، بیان داشت: دانش‌آموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه بین‌المللی علوم نوجوانان روسیه ۲۰۲۵ و المپیاد بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های کره جنوبی ۲۰۲۵ به ۹ مدال رنگارنگ دست یافتند.

وی گفت: مسابقه بین‌المللی علوم نوجوانان روسیه، یکی از رویدادهای علمی معتبر جهانی است که با هدف ارتقای آموزش علوم، شناسایی استعدادهای نوجوان، و تبادل علمی میان کشورها به میزبانی وزارت آموزش و علوم جمهوری یاکوتیا و با حمایت نهادهای علمی و دانشگاه‌های معتبر روسیه برگزار می‌شود.

رشیدی جهان افزود: در آخرین دوره این رقابت که در روز ۱۶ تیرماه برگزار شد، ۱۲۹ تیم از ۱۰ کشور پروژه‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله مهندسی، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و زیست‌پزشکی ارائه کردند.

که تیم ایران موفق به کسب ۶ رتبه برتر این دوره از رقابت‌ها شد.

وی نتایج تیم‌های ایرانی را به تفکیک رشته اعلام داشت و گفت: در رشته علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیم متشکل از آرتین سالاری و امیرعباس کاووسی‌امین با پروژه عینک هوشمند برای نابینایان با قابلیت شناسایی اجسام در لحظه رتبه دوم، و تیم متشکل از ایلیا مجیدزاده و پارسا کریمی با پروژه اپلیکیشن CommuniMate برای بهبود ارتباط افراد ناشنوا رتبه سوم را کسب کردند.

رشیدی تکمیل کرد: نمایندگان ایران در رشته مهندسی عملکردی درخشان داشتند که هر سه تیم اعزامی موفق به کسب مدال شدند که شامل رتبه اول تیم مهران رجبی و علیرضا جعفرنژاد با پروژه سطل زباله هوشمند EcoNet مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، رتبه دوم تیم معید رجبی و هلنا رجبی با پروژه مراقبت از ذهن‌های کوچک کنجکاو، سیستم ایمنی هوشمند برای کودکان با استفاده از IoT و پردازش تصویر - و رتبه سوم تیم آرتین رادمتین، باران بهمن، محمدحسین عزتی، نیکی ابطحی، سارینا نصرتی، و باران درخشنده دریاسری از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله با پروژه بررسی تأثیر چرخ‌دنده‌های مغناطیسی در بهبود عملکرد سیستم‌های مکانیکی است

وی افزود: در رشته زیست‌پزشکی نیز تیم متشکل از محمدحسین رحمانی و طاها کنعانی از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی با پروژه سنتز سریع و بدون حلال ترکیبات دارویی با کاتالیزور جدید بر پایه سیلیکا و آلومینیوم رتبه اول را کسب کردند.

همچنین، سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی، با اشاره به برگزاری المپیاد بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های کره جنوبی ۲۰۲۵ در روزهای ۲۶ لغایت ۲۸ تیرماه اظهار داشت؛ این المپیاد یکی از معتبرترین رویدادهای علمی و نوآورانه جهان است که هر ساله با حضور صدها تیم از سراسر دنیا در دانشگاه ملی سئول، در پایتخت کره جنوبی برگزار می‌شود.

رشیدی جهان گفت: این رقابت بین‌المللی فرصتی بی‌نظیر برای دانش‌آموزان، مخترعان جوان، پژوهشگران و شرکت‌های نوآور فراهم می‌سازد تا ایده‌ها و اختراعات خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند و با دیگران به تبادل علمی، تجربی و فناوری بپردازند.

وی تصریح کرد: در دوره ۲۰۲۵ این المپیاد، ۳۱۳ تیم از ۲۸ کشور جهان حضور داشتند و پروژه‌های خود را در زمینه‌های مختلف علمی و فناورانه ارائه کردند. که تیم ایران ۳ مدال رنگارنگ را به دست آورد.

به گفته رشیدی جهان، تیم متشکل از رادین عباسی و سام رشیدی با پروژه طراحی و ساخت ربات انسان‌نمای NannyBot برای مدیریت فعالیت‌های کودکان با استفاده از اینترنت اشیا صاحب مدال طلا،متین حیاتی با پروژه تحلیل و نمایش خودکار سیگنال‌های EEG برای پیش‌بینی تشنج با استفاده از تجزیه باندهای فرکانسی صاحب مدال نقره، و رامان نفریه با پروژه بررسی تأثیر نانوژل‌های گیاهی بر سلول‌های سرطانی پوست، صاحب مدال نقره از این دوره از مسابقات شدند.

کد خبر 6555958
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها